Palmeiras despidió a Luiz Felipe Scolari

Ayer se dio la rescisión del contrato del experimentado entrenador Luiz Felipe Scolari, Felipão, del Palmeiras, club del defensor paraguayo Gustavo Gómez.

A menos de seis meses de haber obtenido el Brasileirão, a Scolari se le acabó el cupo tras la eliminación ante Gremio de la Libertadores en cuartos de final y la última derrota por 3-0 ante Flamengo que lo deja sexto en el actual Brasileirão. Son varios los nombres que suenan de reemplazo, uno de ellos, el de Mano Menezes.



Messi, Ronaldo y Van Dijk, la terna del Best

FIFA dio a conocer la terna de finalistas al premio The Best (El Mejor) del año, donde quedaron seleccionados el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el holandés Virgil Van Dijk.

El premio que se había llevado el año anterior el croata Luka Modric y que este año se entregará el próximo lunes 23 de setiembre en Milán.





Neymar volverá a jugar para la Canarinha

Neymar se sumó ayer a los entrenamientos de la Selección Brasileña en Miami, de cara a los juegos amistosos por fecha FIFA del viernes 6 ante Colombia y del miércoles 11 ante Perú.

La última vez que Neymar estuvo en cancha fue el juego amistoso de Brasil ante Qatar el 5 de junio donde se lesionó el tobillo derecho y se perdió la Copa América.

La lista de Brasil para estos amistosos lo integran también Thiago Silva, Ederson, Firmino, Fabinho, Weverton, Bruno Henrique y Dani Alves.