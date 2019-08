Alexis Sánchez firmó con el Inter de Milán

Inter de Milán, rival del Barcelona en la Champions League, hizo oficial la incorporación del chileno Alexis Sánchez, que llega al cuadro del técnico Antonio Conte procedente del Manchester United en calidad de préstamo por una temporada.









En tanto, hoy inicia la fecha 2 de la Serie A en Italia, con Bologna, de Federico Santander, que recibirá al SPAL a partir de las 14.45. Bologna igualó en la 1ª fecha 0-0 ante Verona y el Ropero ingresó a los 54’. Esta 2ª fecha tendrá los choques destacados entre Juventus vs. Nápoli, mañana a las 14.45 y Lazio vs. Roma, el domingo a las 12.00.



Pablo Aguilar anotó, pero no le alcanzó

El defensor paraguayo Pablo Aguilar, con un notable cabezazo, marcó el primer gol de Cruz Azul que terminó cayendo 3-2 en su visita a Tijuana por la séptima fecha del torneo Apertura en la Liga Mexicana.

Es el segundo gol de Aguilar en la Liga, venía de marcar en la victoria de la Máquina Cementera por 2-0 ante Juárez por la fecha 4.

En el banco estuvo Juan Escobar, que ingresó a los 57´por Roberto Alvarado. En Tijuana no estuvo Jorge Rojas por decisión táctica. La fecha 8 se inicia hoy con dos juegos: Morelia vs. Veracruz (20.00) y Atlas vs. América (22.10).



Dos juegos en La Liga y uno en la Bundes

La Liga Española abrirá hoy la fecha tres con dos partidos, misma jornada que se iniciará hoy en Alemania, con un solo choque.

En La Liga, Sevilla, uno de los dos equipos que está con puntaje perfecto (junto a Atlético Madrid), jugará desde las 14.00 ante Celta de Vigo en el Estadio Sánchez Pizjuán (por ESPN 2); y desde las 16.00, Athletic Bilbao en San Mamés recibirá a la Real Sociedad en otra edición del clásico vasco.

En la Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, sin Julio Villalba, hará de local ante el Leipzig, equipo de puntaje perfecto, desde las 14.30 (transmisión de Fox Sports 2).





En Argentina atrae el clásico del domingo

Hoy arranca la fecha 5 de la Superliga Argentina, que tendrá como máximo atractivo el River vs. Boca del domingo a las 16.00 en el Monumental de Núñez.

Pero hoy tendrá tres juegos, con participación de jugadores paraguayos. Lanús, con Darío Cáceres y Pablo Martínez, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con el defensor Hugo Vera, desde las 18.00 en Lanús.

A las 20.10, Defensa y Justicia, con Julio González y Braian Ojeda, recibirá a Banfield en Florencio Varela y a la misma hora, Vélez Sarsfield, de Cristian Núñez, visitará a Estudiantes de La Plata.