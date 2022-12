Cortes de energía en Alto Paraguay ante el calor reinante

En Fuerte Olimpo para aguantar se utiliza el generador que funciona a combustible propiedad de la ANDE, y la misma situación sucede en Bahía Negra que tienen esta alternativa para paliar la ausencia de luz y a la vez para hacer funcionar electrodomésticos muy necesarios cuando hace calor como ventilares y refrigeradores básicamente. Pero en el caso de los que están en sectores más lejanos, esa posibilidad ya no se tiene y los habitantes no tienen otra opción que aguantar el terrible calor del día y de la noche mientras aguardan que se reponga el servicio que los usuarios no encuentran una explicación del motivo por que se registran.

Cuando sucede el corte, por la noche, la situación se vuelve desesperante por la necesidad que tienen las familias afectadas de aplacar la ola de calor.

Esta situación se viene registrando desde hace tiempo, en el departamento chaqueño que en su gran extensión dependen de la subestación eléctrica de Vallemí en el departamento de Concepción, desde donde el tendido eléctrico cruza sobre el río Paraguay a la altura de Puerto Casado para extenderse por cada localidad de Alto Paraguay incluyendo Puerto Pinasco que es del departamento de Presidente Hayes. AM