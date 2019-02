Corte IDH: Ex fiscal general detalla secuestro de María Edith Bordón

El ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre declarando ante la Corte IDH.

El ex fiscal general Óscar Germán Latorre fue uno de los declarantes, quien aprovechó el espacio para contar a los jueces sobre el hecho por el que eran investigados Juan Arrom y Anuncio Martí.

Además, resaltó las que considera incongruencias dentro de la acusación de los mismos y las investigaciones al respecto realizadas en Paraguay.

Latorre comentó que por el supuesto secuestro de Arrom y Martí habían sido investigados policías que habían sido reconocidos por las supuestas víctimas, pero que por la falta de pruebas fueron sobreseídos.

Sin embargo, esta desvinculación se dio en ausencia del entonces fiscal general del Estado, por lo que dijo desconocer los argumentos de la resolución.

Más temprano había declarado Cristina Arrom, hermana de Juan Arrom, quien criticó al Ministerio Público porque –a su parecer– no realizó las diligencias del caso de forma correcta.

Los detalles del secuestro de María Edith

El ex titular de la Fiscalía comentó a los miembros del Tribunal Interamericano que días antes del supuesto secuestro de los líderes del movimiento Patria Libre llegó Marcos Álvarez (testigo clave en el caso) hasta la sede fiscal con un bolso que contenía USD 350.000.

Según lo que pudo contestar, Álvarez era "instructor" de Arrom y Martí, pero no supo precisar qué era lo que les instruía.

Los investigadores, en ese momento, confirmaron que se trataba del dinero entregado a los secuestradores de María Edith Bordón, porque su esposo, Antonio Debernardi, había fotocopiado los billetes y entregó estas copias a la Fiscalía.

Sin embargo, Latorre dijo, en una de sus alocuciones, que no se realizó una inspección dactilar a esos billetes para confirmar quiénes lo habían manipulado.

Desconfianza en la Policía Nacional

Comentó que en ese momento la Fiscalía no confiaba en la Policía Nacional y no compartían mucha información, y manifestó que no podía hacerse responsable del accionar de los uniformados.

“Sería irresponsable de mi parte decir que la policía no estuvo involucrada en el (supuesto) secuestro”, apuntó.

Sin embargo, mencionó los alegatos que figuraban en la carpeta fiscal, donde se mencionaban irregularidades en la aparición de Arrom y Martí, tras días de haber estado desaparecidos.

“Cuando se dio la aparición de Arrom y Martí hubo muchas irregularidades. Se comprobó que esas tres personas (policías acusados por las presuntas víctimas) no podían ser responsables del hecho", apuntó.

El abogado aclaró que la investigación a Arrom y Martí no estaba vinculada a ningún grupo político en particular, refiriéndose al movimiento Patria Libre, al que el Estado reconoce como las bases del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Vínculos familiares

Latorre también comentó sobre los vínculos familiares entre la familia Debernardi y los Arrom. Explicó que uno de los hermanos de Antonio Debernardi estaba casado con una de las hermanas de Juan Arrom.

Sobre este aspecto en particular, Cristina Arrom, quien declaró antes que el ex fiscal general, se limitó a decir que eran conocidas por medios de "familiares políticos".

La Corte IDH seguirá recabando información sobre la demanda de Arrom y Marti contra el Estado paraguayo, que defiende que los mismos deben presentarse ante la Justicia local para responder sobre el secuestro de María Edith Bordón y niega que hayan sido secuestrados y torturados.