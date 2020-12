Lea más: Conforman Corte para caso de OGD

La máxima instancia judicial explica que en el mencionado escrito, González Daher manifiesta que desiste de la excepción de inconstitucionalidad instaurada en la causa mencionada, manifestando cuanto sigue: "Vengo a desistir totalmente de la excepción de inconstitucionalidad planteada en la audiencia preliminar en la causa Raúl Fernández Lippmann y otros sobre tráfico de influencias y otros, este desistimiento obedece a la finalidad de no obstaculizar el desarrollo del mencionado juicio".

En el documento, la Corte Suprema de Justicia indica que el artículo 10 del Código Civil autoriza la renuncia de los derechos conferidos por las leyes con tal de que solo miren el interés individual y no esté prohibida su renuncia.

La cuestión era de vital importancia teniendo en cuenta que, si la Sala Constitucional no resolvía la excepción, no se podía dictar sentencia por parte del Tribunal que juzga el caso en un juicio oral y público.

La abogada Sara Parquet, defensora de González Daher, había señalado que, para facilitar la realización del juicio oral, habían desistido de la excepción de inconstitucionalidad, por lo que presentaron el escrito ante la Corte.

En el caso, actualmente, González Daher es juzgado junto al ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann. La acusación es por presunto tráfico de influencias y asociación criminal.