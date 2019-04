Corte dispone que jueza Lici Sánchez analice sanción para Cartes

La Sala Penal de la Corte dispuso que la jueza Lici Teresita Sánchez sea quien analice las posibles sanciones para el ex mandatario, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La magistrada se había declarado incompetente luego de recibir la carpeta en su carácter de jueza de turno. Ella considera que el juez inicial del caso, Alcides Corbeta, es quien debe resolver la situación de Horacio Cartes, ante su negativa de presentarse a la Comisión que investiga la causa de Dario Messer.

El expediente del ex presidente fue comunicado al Juzgado por el senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos a Dario Messer y sus asociados.

Cartes había sido citado el pasado 18 de marzo para declarar, por segunda vez, sobre sus vínculos con el empresario. La primera ocasión fue en diciembre del año pasado.

A raíz de esa situación, el juez Penal de Garantías Alcides Corbeta señaló, en su momento, que Horacio Cartes, al no presentarse sin una justa causa, es pasible de sanciones previstas en el artículo 5 de la Ley 137/93, que debe ser aplicada por el Poder Judicial.

Pero la comunicación del pedido de sanción por el desacato se realizó durante el turno de Lici Teresita Sánchez, quien optó por declararse incompetente.

Tras el fallo de la Corte, será Corbeta quien deberá decidir si se sanciona o no al ex presidente de la República por su no comparecencia.

Cartes se expone a una multa de hasta 100 jornales mínimos (G. 8.125.200) o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, según lo establece la legislación que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional.

Socios comerciales y hermanos del alma

Los miembros de la Comisión Bicameral convocaron a Cartes para que explique cuál es su relación con Messer, empresario brasileño a quien el ex primer mandatario calificó como "hermano del alma" en su momento.

Dario Messer fue fundador de Cambios Amambay SRL, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Tras dos años de estar al frente de esta empresa, la vendió a Ramón Cartes, padre del ex mandatario, que la convirtió luego en banco, en la década de 1990.

Messer es sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en la década de 1980 en el Brasil y que operó en Paraguay.

Asimismo, fue imputado en mayo de este año por la Justicia paraguaya, por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Él aún se encuentra prófugo.