Corte desvincula al juez Martínez y le ordena devolver G. 700 millones

La Corte Suprema de Justicia, en su plenaria de ayer, resolvió no reponer en el cargo al juez Roberto Martínez, suspendido por la máxima instancia judicial en el año 2006, pero con goce de sueldo, tras ser imputado por un presunto pedido de coima, caso que se extinguió años atrás.

Además en mayoría se decidió también que el ahora ex magistrado devuelva todo lo que cobró desde el fenecimiento de su mandato, en el 2010, que según los cálculos son 780.390.000 guaraníes.

En la plenaria pública se observó que fueron los ministros Raúl Torres Kirmser, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Gladys Bareiro de Módica quienes votaron por no reponer en su cargo al ex magistrado en cuestión y que este devuelva todos los haberes percibidos desde el 2010.

Los ministros Miryam Peña, César Garay Zuccolillo, coincidieron también en no reponer en el cargo al mencionado ex juez, pero no apoyaron la decisión de que el mismo devuelva el salario que ya había cobrado por más de 8 años.

En tanto que los ministros Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera se abstuvieron de votar por la devolución del salario que había recibido Roberto Martínez a lo largo de los años entre 2010 hasta el 2018.

Hasta el año pasado, percibía en concepto de salario G. 7.503.750, lo cual multiplicado por 11 años, con aguinaldo incluido, dan la suma de G. 1.073.036.250. En lo que va del año, en la nómina de la Corte Suprema figura que Martínez cobró, en forma mensual, G. 14.181.000, pero con el descuento queda en G. 11.912.040, y con el décimo tercer sueldo G. 154.856.520. Lo que da un total de G. 1.227.892.770.

En el 2006. Martínez fue suspendido del cargo, con goce de sueldo, por la Corte, en el año 2006, debido a presuntas irregularidades detectadas en su juzgado. El caso derivó en una imputación por parte del Ministerio Público por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), caso llevado adelante por el ex fiscal y actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Según la acusación, supuestamente el juez Martínez había pedido un pago de USD 3.000 para ordenar el arresto domiciliario de un procesado por homicidio culposo.

La causa tuvo varios inconvenientes judiciales que retrasaron el caso y así terminó con la prescripción.

Según se maneja en los pasillos tribunalicios, la mora y posterior prescripción obedece a que el ex ministro de la máxima instancia judicial, Víctor Núñez es amigo de Martínez.

Incluso entre las idas y vueltas de la causa, el juez Rubén Ayala Brun había sobreseído definitivamente a su colega, pese a que Giuzzio pidió elevar el caso a juicio oral y público. El Tribunal de Apelaciones, 1ª Sala, semanas después, anuló la decisión de primera instancia y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar.