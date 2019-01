Corte da pie a absolución de Víctor Bogado por acción de niñera de oro

La procesada por cobro indebido de honorarios y estafa, quien será sometida en abril a juicio oral junto al legislador, accionó contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Carta Magna, que prohíbe la doble remuneración.

La Sala Constitucional, a través de los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y César Garay, le dio trámite a la acción y corrió vista a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La ministra se opuso a darle trámite, porque no se planteó primero la excepción en la causa.

PRECEDENTE. El caso es que, poco antes, la misma Sala, en otra causa, hizo lugar a la acción de Carlos Raúl Cabrera, con lo que le habilitó a percibir salarios en la Itaipú Binacional y como miembro del Consejo de la Magistratura.

Este fallo fue dictado por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica en forma unánime. Dos de ellos atienden la acción de Gabriela Quintana.

Cabrera accionó en el 2017 contra el artículo 2 de la Ley 700/96 que reglamenta el artículo 105 de la Carta Magna, que dispone la prohibición de la doble remuneración, al igual que Quintana.

La presentación fue como empleado de Itaipú Binacional y comisionado al Consejo de la Magistratura para prestar funciones como miembro.

El artículo 105 de la Ley Suprema dice que “ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”. La Ley 700/96, en su artículo 2, define los que son funcionarios públicos, entre los que se hallan los que están en las “binacionales”.

VOTO. La ministra Bareiro, en su análisis de la acción, apunta que la Ley de la Función Pública define como empleado público a todas aquellas personas que ocupan “un cargo incluido o previsto” en el Presupuesto de Gastos. Además, que está en relación de dependencia con el Estado.

Indica que la Itaipú Binacional es una persona jurídica de carácter internacional, de naturaleza especial. “Por ello, los funcionarios de la Itaipú Binacional no son funcionarios del Estado paraguayo ni del Estado brasileño, sino directamente de la Itaipú”.

Senador puede ser favorecido

Una resolución favorable para Gabriela Quintana favorecerá directamente al senador Víctor Bogado, teniendo en cuenta que el mismo se halla procesado como cómplice por supuesta estafa y cobro indebido de honorarios. El juicio oral fue fijado para el 15 y 16 de abril de 2019.Ya en la preliminar, el abogado Óscar Latorre había argumentado que percibir salario del Estado y de la Itaipú Binacional no es ilegal ni inconstitucional.Con el precedente citado, tanto Fretes como Bareiro ya votaron en el caso de Raúl Cabrera, donde sostienen que no es inconstitucional cobrar en Itaipú y como funcionario estatal.Eventualmente, si la acusada Gabriela Quintana es favorecida por la Corte con un fallo, esta resolución será presentada en el juicio oral de abril.Con ello, también se favorecería a Bogado, y al coprocesado, el ex jefe de Gabinete de Diputados, Miguel Pérez, también acusado como cómplice.