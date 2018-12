Corte aún no resuelve acción de Osorio

El suboficial Roberto Osorio había presentado hace tres semanas, al inicio del juicio oral y público, una excepción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el momento la máxima instancia judicial no lo resuelve.

El juicio oral contra Osorio y el ex comandante de la Policía Nacional comisario general Francisco Alvarenga continúa y está en la etapa de alegatos. Sin embargo, mientras la Corte no resuelva la acción que planteó el suboficial Osorio, el Tribunal de Sentencia no podrá emitir alguna conclusión final, como por ejemplo una condena contra los uniformados.

Osorio y Alvarenga están acusados por el Ministerio Público por los hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos por el esquema de defraudar a través de las tarjetas de combustible.