Corrupción en el país motiva visita de otro alto funcionario de EEUU

Su presencia coincide con las expectativas sobre la posible extradición del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y se da en un momento en que aún prosiguen los estertores provocados por el informe final de una Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos del Congreso Nacional, hecho público el martes último. Este informe revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero vinculada a Cartes.

En julio pasado el ex mandatario fue designado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la consecuente prohibición para él y sus tres hijos de ingresar a los EEUU y con posibilidades de que se le apliquen otras medidas, como un pedido de extradición.

Luego de Cartes, en agosto también fueron señalados “significativamente corruptos” (SC) el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y un amigo suyo, el abogado, entonces director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte.

Con los tres citados, la lista de funcionarios paraguayos etiquetados SC suman 6. Los otros tres son ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ex senador de Paraguay, Óscar González Daher, fallecido en octubre del 2021, y el diputado colorado Ulises Quintana.

La primera gira de Nephew a la región incluye a Guatemala, donde estará el martes y miércoles, y a Paraguay. Ambos países con serios problemas de corrupción e impunidad. Según Human Rights Watch, en un análisis publicado, en marzo último, en El Faro, “Durante años, los líderes de Guatemala han debilitado el estado de derecho y la democracia en un aparente esfuerzo por impedir el avance de la justicia en casos de corrupción generalizada que involucran a las más altas esferas del poder. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la comisión internacional respaldada por la ONU que investigaba casos de corrupción de alto nivel. Desde que Alejandro Giammattei asumió la presidencia en 2020, ha trabajado con el Congreso y la actual fiscal general para obstaculizar las investigaciones que siguen en curso”. La situación de la debilidad de las instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial y el sometimiento de estos al poder político, es similar a la que se vive en el Paraguay. El foco del gobierno de Joe Biden está puesto con especial interés en ambos países. Muestra de ello es que está enviando a un segundo alto funcionario en apenas dos meses de la visita del primero, el subsecretario Mark Wells, a Asunción.

Enviado se reunirá con Seprelad

El presidente Mario Abdo Benítez mencionó que Richard Nephew, coordinador de Anticorrupción de Estados Unidos, se reunirá con el ministro René Fernández de la Secretaría Nacional de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes.

El mandatario se mostró prudente y no quiso opinar si la visita de este alto funcionario de la Casa Blanca tenga una relación directa con las designaciones de significativamente corruptos contra el ex presidente Horacio Cartes o el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“No tengo información más que esa. No quiero ser irresponsable”, acotó Abdo sobre el tema ante la consulta de la prensa durante la gira oficial que tuvo ayer en Alto Paraná. La visita oficial de Nephew y la comitiva está prevista para la próxima semana.

CBI. El presidente de la República también hizo una breve referencia al informe de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso que concluyó con una serie de informes sobre el esquema de lavado de dinero y revela varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. También salpica al diputado Erico Galeano y Juan Carlos Ozorio.