Corregirán errores de bicisenda Iturbe

La afirmación de que no se permitirá que ni una sola señalización relacionada a la bicisenda Iturbe se mantenga si incumple con las exigencias establecidas en el pliego de bases fue hecha ayer por el director de Desarrollo Urbano de la Comuna capitalina, arquitecto José María Segalés.

Tras la publicación de la existencia de cartelería que no era reflectiva y de otras soldadas precariamente, el directivo comunal salió al paso al señalar que no se dará recepción provisoria a la firma adjudicada Elegancia Confecciones, de Lilian Sosa, mientras no se subsanen las irregularidades detectadas.

“Para mayor certeza y puntillosidad, los controles fueron acompañados por técnicos de la Unidad de Tránsito. Las revisiones fueron exhaustivas y hasta se hicieron en forma nocturno y se encontró que no eran reflectivos. Deben corregir todo lo que está mal”, insistió.

Resaltó que “no sé qué piensa la gente de esa empresa, porque ahora van a gastar el triple. No vamos a aceptar ningún cartel o señalización irregular. Los controles una vez que ajusten todo serán a profundidad” .

“Ya le hemos emplazado a que pongan todo en condiciones. Los plazos para la entrega provisoria de la obra está llegando y si no cumplen tendrán que renovar la póliza de seguro, que es otro gasto más para ellos”, expresó finalmente Segalés.