Corredores inmobiliarios se oponen a la ley de alquiler

El proyecto será remitido a la Comisión Directiva y al Comité de Leyes de la ACIP, para un profundo análisis del cual pretenden quitar conclusiones y sentar una postura más adelante como Asociación en desacuerdo con lo planteado.

“Considero que este proyecto de ley es una aberración al trabajo y experiencia de los que se dedican al negocio inmobiliario, y no me refiero con esto a que estoy en contra de que una persona tenga una vivienda digna, más bien me refiero a que esta ley atenta contra el derecho de los empresarios e inversionistas”, señaló Oviedo.

Añadió que el proyecto también afectará, el trabajo de profesionales, obreros, empresas constructoras, proveedores, la economía del país y el trabajo de intermediarios.

A criterio de Oviedo con estas acciones los legisladores quieren ganar el voto popular y se pone en riesgo futuras inversiones, tanto locales como extranjeras que ven en el negocio inmobiliario una oportunidad de crecimiento económico.

“Al poner en contexto lo que plantea este proyecto de ley, entendemos que están hablando de un alquiler mensual promedio de G. 950.000 según el censo del 2012, con una inflación promedio de 4% anual, a la fecha deberían estar hablando de un precio aproximado de G. 1.250.000, correspondiente al 32% de incremento que implica este ajuste inflacionario”, explicó.

Demanda. Según mencionan en este proyecto, “la demanda la determina un grupo pequeño de inmobiliarias, esto no es así, el precio de alquiler está basado en el tipo de construcción, la zona en la que se encuentra, los años construidos, las terminaciones, el tamaño, entre otros factores que hacen al inmueble, sin contar que finalmente quien determina el valor del mismo es el propio mercado, sostiene la dirigente gremial.