Coronavirus: “Veo al sistema de salud carente de opciones ante esta enfermedad”

El doctor Antonio Arbo numera las falencias y lo que considera imperioso realizar. Aunque ya se tomó la determinación de suspender los vuelos desde Europa, señaló que esta decisión podría haberse realizado antes.

Con respecto a las medidas de prevención, señala que se evite el uso de transporte público por el riesgo de contagio que este medio de movilidad representa. En el caso de los fallecimientos por Covid-19 , no deben hacerse visita a los familiares y debe procederse cuanto antes con el cuerpo. Mencionó que las investigaciones sobre una vacuna que combata la enfermedad están avanzadas. Sin embargo, podría estar lista dentro de dos años. ¿Cuál es la diferencia entre la influenza H1N1, la gripe y el Covid-19? - En general, la influenza se caracteriza por la fiebre que tiene el paciente, síntomas catarrales. Es decir, congestión de la nariz, tos catarral. Y luego en algunos se complica y aparece dificultad respiratoria. En cambio en el coronavirus lo más típico es que el paciente tenga fiebre, tos y luego cuando se complica empieza a tener dificultad respiratoria. La presencia de síntomas catarrales clásicos orientan más a que sea una influenza y su ausencia o poco frecuente orientan a que sea más coronavirus. ¿Cuánto tiempo de internación tiene un paciente de coronavirus? - Depende del cuadro. Los casos leves permanecen en su domicilio 14 días. Los más moderados se hospitalizan el tiempo necesario hasta estar bien. Los que están en terapia en general están internados más de 10 días. ¿Qué cuidados deben tener los adultos mayores? - El coronavirus en un 80% de los casos es leve, en adultos jóvenes y niños. Un 20% es el que tiene mayor trascendencia, que corresponde a los adultos mayores, los que tienen coronariopatía, diabéticos, hipertensos. Ese grupo puede afectarse moderadamente o severamente. Una parte de ese 20%, entre el 5 al 10% requiere hospitalización en terapia intensiva. ¿Cómo les afecta? - En los adultos el problema es la neumonía, la insuficiencia respiratoria que causa. Al no tener oxígeno el organismo necesita respirador. El órgano más afectado es el pulmón. ¿Qué otros órganos son afectados? - Secundariamente, si hay casos donde hay somnolencia, se produce un síndrome de sepsis, donde hay una falla orgánica de todos los órganos, pero eso serían ya los casos súper graves. ¿La comorbilidad y la edad, sumada a la desnutrición del paciente pueden acelerar el desenlace? - Sí, claro que sí. ¿El Covid-19 llegó para quedarse y ser parte de las enfermedades que aparecen cada año? - Este virus lo estamos conociendo recién. La experiencia que han habido con otros virus semejantes que son el SARS y el MERS-CoV, en general esos se pudieron contener y han pasado, esas epidemias han sido fugaces. No se han vuelto a repetir. El Covid-19 está con una diseminación pandémica y no podemos saber que ocurrirá hasta tanto la gente se enferme o hasta tanto aparezca una vacuna. ¿Se podría contar con una vacuna en poco tiempo contra el Covid-19? - La vacuna existe, las investigaciones están muy adelantadas en eso. Sin embargo, la disponibilidad de eso recién estará en dos años. ¿Por qué el coronavirus afecta menos a los niños? - Según lo que se sabe, los niños y adultos jóvenes son poco afectados. Una de las explicaciones que se da es porque su sistema inmune está mejor conservado. Sin embargo, no es la explicación cabal de esas cosas porque sabemos que muchos otros cuadros virales tienen en pediatría una gran importancia. Entonces esa parte está en investigación. ¿Cómo podría afectar esta enfermedad a la gente que tuvo dengue recientemente, considerando que estamos saliendo de esa epidemia? - No podemos saber el impacto que puede tener esta infección en un paciente convaleciente de dengue. Efectivamente los pacientes que están convalecientes de dengue tienen la defensa disminuida y los puede hacer más vulnerables; sin embargo, no se tienen datos de eso. ¿Qué pasa cuando una persona con fiebre va a consultar, considerando que también puede ser un síntoma de dengue? - Sin ninguna duda, la gente se sigue enfermando de dengue. Ahora, en este caso la presencia de fiebre es lo único que caracteriza al cuadro. En general no tienen síntomas respiratorios. La presencia de tos es un síntoma respiratorio. Si hay fiebre y tos, debe sugerir la posibilidad de que pueda ser, entre otros cuadros, una infección por el Covid-19. ¿Qué recomendaciones debe conocer la gente que utiliza el transporte público? - En primer lugar que no viajen, que eso los expone. Si lo hacen, ninguna cuarentena va a tener efecto. Si no tienen síntomas y sabiendo que no todos se adhieren a la cuarentena, es un riesgo. Porque en general el contagio se produce cuando uno está en contacto con una persona enferma a menos de dos metros. Eso implica estar sentado en un viaje, 40, 60 minutos ya lo hace vulnerable. ¿Cómo debe procederse con casos de los fallecidos por coronavirus? - No debe haber funerales, son focos de infección, la gente no debe ir a saludar, ni dejarse el cuerpo en exposición. ¿Qué puede decirnos sobre esos supuestos alimentos que curan el coronavirus como consumir ajos y otras sugerencias similares que recorren en internet? - Esas recomendaciones no tienen ningún fundamento científico. ¿Qué tipo de alimento debería consumirse para la época en que llega la temporada de enfermedades respiratorias? - La alimentación debe ser la más sana, saludable, con verduras, con frutas, proteínas, hidratos de carbono. ¿Qué ejemplo está dando China Continental al mundo, considerando que anuncian el descenso de casos? - El problema de China es el régimen. Digamos el régimen dictatorial donde una consigna que se designa es seguida por todos. Eso es muy diferente a nuestros países. Entonces el ejemplo de China no es extrapolable a nuestros países. Nosotros tenemos que fijarnos en otros ejemplos de cómo se están conduciendo. ¿Lo que ocurrió en Italia podría ser un ejemplo? - Italia se condujo, digamos tardíamente, cuando ya la epidemia abrumaba decretaron la suspensión de las clases, etc. Son situaciones como el mundo nunca vivió en los últimos 100 años una situación similar. Eso implicaba que tenían que haberse tomado medidas que fueron drásticas pero son medidas conducentes al control. Mirada interna ¿Las personas que van llegando desde los países limítrofes deberían aislarse? - Totalmente, deberían aislarse. Esa es una de las observaciones que hice previamente a la medida de suspensión de las clases, que fueron decisiones que se realizaron sin ser acompañadas de otras. Entre esas, la suspensión de la conectividad con Europa. Desde ese continente venían trayendo personas, se tenía vuelos diarios con Paraguay, con aviones que venían cargados. No había un tamizaje adecuado de la gente que venía en el avión. Lógicamente eso hizo que el país se vuelva muy vulnerable a toda esta emergencia. Por eso celebro que ahora se haya rectificado esa situación. ¿Qué le parece las medidas que ha tomado el Gobierno, se hicieron bien, a medias? - No, se hizo a destiempo. Se tenía que haber hecho antes. ¿Cómo ve al sistema de salud del país para enfrentar esta enfermedad? - Totalmente carente de opciones. O sea, la respuesta de un país serio a una epidemia de coronavirus es poner todo el sistema, ningún sistema puede estar protegido en sí, pero acondicionar. Significa la habilitación de camas en terapia intensiva, la contratación del personal de blanco, porque hay que tener en cuenta que las camas de terapia intensiva seguirán siendo utilizadas por los que normalmente lo utilizan y aparte de eso, por los pacientes con coronavirus. Porque no podría darse lugar a que el médico pueda estar decidiendo entre un paciente y otro quién pueda entrar en respirador y quién no. Hay que saber que el 25% de los que fallecieron en China Continental, fallecieron sin la posibilidad de tener asistencia respiratoria mecánica. Y eso es importante. ¿Cuál es la mayor falencia ahora en nuestro sistema de salud, aparte de las mencionadas? - Otro aspecto es la capacitación del personal. El Ministerio dice que los están capacitando. Eso es lo que viene informando constantemente. - La capacitación del personal médico, paramédico y de blanco debería haber sido ya pleno en esta etapa. Porque la aplicación de los equipos de protección personal tienen todo un procedimiento. Es decir, todas las chombas, las batas, los anteojos protectores, todo tiene un procedimiento. O sea, no es que se puede utilizar como a uno le venga la gana. Todo eso requiere capacitación. Si se podría poner un color a la situación ¿Cómo ve el panorama en el país ante esta enfermedad? - Todas estas medidas se están haciendo anticipadamente. El problema es que el país pasará por un invierno y en esa época la vamos a tener durante cuatro meses. La sostenibilidad de las medidas será un poco complicada. ¿Cómo estará el país en 15 días? Eso lo veremos. Luego de los 15 días, cuando aparentemente se corta la propagación, podría reactivarse considerando que llega la Semana Santa y los primeros días de temperaturas frescas? - Es el riesgo que se corre. ¿Con sus colegas cómo ve las medidas que están tomando en el continente? - Las medidas que se están tomando son medidas que por una parte están en un franco, digamos en una franca aceptación. El problema es, del punto de vista de nuestro país, donde el personal de salud es la franja que tiene mayor riesgo, es la escasez de insumos que existen actualmente. Entonces lo que se ha visto es que el grupo médico es el principal afectado y eso implica que eso debe reforzarse. ¿Qué es lo que más le sorprende de esta enfermedad? - Todo el impacto que causa es importante. Es un virus nuevo, tiene una mortalidad que es 20 veces mayor que la influenza. Este virus genera una contención social, tiene un alto impacto económico como nunca se ha visto con otro cuadro infeccioso. Y eso lógicamente es algo que se debe tener en cuenta. Como ex ministro de Salud, qué recomendación le dejaría a las autoridades actuales? - En primer lugar, llevar adelante una medida de comunicación vigorosa donde la gente reciba información plena, transparente, de lo que es la infección. En segundo lugar, la capacitación del personal de blanco. Eso es fundamental y no debe olvidarse, porque va a tener un profundo impacto en el gerenciamiento y la gestión de la salud. Los médicos y las enfermeras son los primeros que sufren la consecuencia de esto. En tercer lugar, el fortalecimiento de todo el sistema de insumos. En cuarto lugar, el fortalecimiento y la habilitación de unidades de terapia intensiva, esos son fundamentales. Y en quinto lugar, deben reforzarse las medidas de aislamiento.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Arbo ocupó el cargo de ministro de Salud entre el 2012 y el 2013. Tiene una especialización en Clínica Pediátrica e Infectología Pediátrica en México. Ocupó el cargo de presidente en las Sociedades Paraguayas de Pediatría y también de Infectología.