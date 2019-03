A veces uno regresa a los aires de su tierra después de muchos años de ausencia y ya es un extraño. Avavéma nandekuaavéi. Los parientes, amigos, vecinos y conocidos de ayer o ya fallecieron, o se mudaron. El paisaje humano es otro. Y el geográfico también porque las calles de tierra están empedradas y asfaltadas; los antiguos almacenes con largos mostradores y olores de kerosén, esencia de petitgrain y rosa mosqueta son ya solo parte de una memoria cada vez más lejana.

“Buscas en Roma a Roma oh peregrino/ y en Roma misma a Roma no hallas”, escribía el poeta español Francisco de Quevedo. Parafraseándolo podría decirse: “Buscas en tu valle a tu valle, oh caminante/ y en tu valle mismo a tu valle no encuentras”. Esto fue lo que le ocurrió a Néstor Damián Girett, músico, poeta y compositor nacido en la compañía Pindoty, del distrito de Isla Puku, Departamento de Cordillera, el 12 de abril de 1948.

“Fui a una carrera cuadrera, famosas allí en Pindoty, que está como a cuatro kilómetros de Isla Puku, hacia Alfonso Tranquera. Creí que me iban a conocer, que iba a encontrar a los que fueron mis compañeros de infancia, de la escuela, de los juegos; a mis parientes y gente que antes había conocido. Quería gastar mi plata en la cantina, divertirme con mis amigos. Todos se habían ido a Estados Unidos, a España, Buenos Aires o a otra parte buscando mejores condiciones económicas para vivir y trabajar. Y los mayores ya habían fallecido”.

Lugares donde nos hallamos

Esa decepción trajo consigo al regresar a su casa del barrio Santa María, Fernando de la Mora (Zona Norte). Y de ese trago amargo nació la polca Cordillerami.

“Así como hay Che vallemi, Che tavami y otras canciones, le puse ese título refiriéndome al Departamento de Cordillera, donde se encuentra Pindoty. Allí yo nací y mis padres, buscando mejores horizontes, se mudaron a 4 Bocas, en el distrito de San Juan Bautista, Misiones. Allí conseguimos un lote propio. Siendo bebé me llevaron a ese lugar”, rememora el cantautor.

Transcurrió algún tiempo y Néstor Damián volvió a Pindoty.

“Allí había quedado un hermano de papá que tenía un campo. Estaba casado con una maestra y no tenían hijos. Por eso, mi tío les pidió a mis padres que me fuera a vivir con ellos para hacerles compañía y ayudarles de acuerdo a lo que mis fuerzas de criatura daban. Me enviaron a la escuela que está antes de la entrada a Pindoty. Allí hice los grados primero y primero B. A los 10 años retorné a Misiones para quedarme con mis padres”.

“En mi canción –sigue contando- le rindo un homenaje al lugar de mi nacimiento. Escribí la letra en el 2000. Hablo de los lugares donde nos hallábamos de niños. Al paso karréta llevábamos los caballos para tomar agua y a bañarlos. Nos bañábamos también nosotros. Costa Rica era un lugar de por ahí. El 14 de Mayo era un club de fútbol. En Lomas Tungy estaban los arpistas y guitarristas. Siempre había música y serenatas en ese lugar de mujeres hermosas. Le probé dos melodías a mi escrito. Me quedé con una tercera ya cuando la grabé en el 2016. Antes de eso, había regresado a Pindoty a buscar el lugar donde había venido al mundo. Solo encontré un pakovaty grande. No quedaba ya nada de lo que había sido nuestra casa”, termina de contar Néstor Damián Girett.