Estudiantes piden atención real a la salud mental en escuelas

Los estudiantes piden no solo culpar, sino abordar más la salud mental.

Al respecto, Mercedes Montiel, representante del gremio, señaló que los estudiantes no están de acuerdo con el plan de revisar las mochilas o que las carteras sean transparentes, asegurando que para ellos no será una solución real a la problemática.

Manifestó que el camino real está en una mayor y real atención a la salud mental de los estudiantes y cuestionó la falta de cuidados, acompañamiento de los padres, así como un acompañamiento integral.

https://twitter.com/npyoficial/status/1663869868494696448 Estudiantes piden mayor atención a la salud mental tras trágico episodio en Independencia



"Debemos abordar el tema de la salud mental en las escuelas, que no sea letra muerta", explican. #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/WKwwrGZYc7 — NPY Oficial (@npyoficial) May 31, 2023

Sostuvo también que el MEC posee guías para padres, tutores y docentes de adolescentes, pero las calificó de "letra muerta", ya que "no son compartidas" en la comunidad educativa. En ese sentido, dijo que apenas este último martes encontró el documento y que le llama la atención cómo nunca fue socializado.

"Que no sea letra muerta (la guía). Ahora también están queriendo imponer un control de las mochilas para el ingreso seguro en las escuelas. Nos parece que son cosas personales nuestras y que esto a la larga no va a ser la solución al problema", afirmó.

Lea más: Estalla la violencia: Alumno apuñala y mata a su maestra en el colegio

Aseveró, a su vez, que la violencia en las escuelas y colegios ya es un problema generalizado de la sociedad paraguaya, ante la falta de tratamiento adecuado de la salud mental, además de la escasez de espacios de contención.

"Creemos que es importante abordar la salud mental y no echar directamente la culpa a un individuo porque es algo que está sistematizado en la sociedad. Sabemos que no es algo nuevo. Hace poco en una universidad se dio un caso casi similar, pero que por suerte no llegó a nada fatal", expresó.

Alumnos recuerdan a docente fallecida

Un estudiante de 16 años presuntamente apuñaló y causó la muerte de una directora del Colegio Nacional San Gervasio, del distrito de Independencia, Departamento del Guairá, y fue detenido horas después de su fuga en una motocicleta.

El caso conmocionó no solo a los pobladores de la zona, sino a todo el país y hoy los alumnos de la fallecida la recuerdan con mucho cariño. Entre lágrimas, manifestaron a través de los medios su dolor por el caso.

"Realmente ella fue una señora amable, respetuosa, siempre nos impulsaba, confiaba muchísimo en nosotros. La vamos a extrañar mucho. Luchó mucho por nosotros todos los días", esgrimió una de las alumnas del colegio donde se registró el asesinato.

Nota relacionada: Tragedia en colegio: MEC pide apoyo de padres y reconoce lento actuar ante urgencias

"Fue una maestra excepcional, una directora increíble. Levantó de nuevo este colegio porque estaba en ruinas. Durante toda su vida se dedicó a su profesión y murió haciendo lo que más amaba. Ojalá esto fuera una pesadilla y lo que más me duele es que nunca pudo cumplir su sueño de poder mejorar esta institución. Ella amaba tanto este colegio", sostuvo otra joven.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por su parte, manifestó su pesar a la familia de la educadora, mientras que el ministro Nicolás Zárate reconoció que "hace falta sentido de urgencia" por parte de todas las instituciones del Estado ante la escalada de hechos de violencia dentro de las instituciones educativas.