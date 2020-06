Copaco da opción para refinanciar las facturas

El presidente de la Copaco, Sante Vallese, afirmó que los clientes con facturas impagas de los meses de marzo, abril, mayo y junio, podrán ser refinanciadas a 18 meses sin intereses previa solicitud del usuario hasta el mes de julio de este año.

Aclaró que la Copaco a diferencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la institución a su cargo no recurrió a la exoneración de las facturas, sino que dio la opción a los clientes de diferir los pagos atrasados en todos sus servicios y el compromiso de no cortar los servicios a los que no pudieron pagar o ponerse al día en los últimos tres meses. Los ingresos de la telefónica repuntaron en mayo, tras una caída en abril.