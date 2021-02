Coordinan ingreso para evitar fila de camiones en el Puente de la Amistad

El lento paso sobre el Puente Internacional de la Amistad siempre un fue tema pendiente de resolver. Hasta antes de la pandemia los camiones de gran porte ingresaban al territorio nacional en horas de la noche, a fin de no sumar al congestionamiento del paso fronterizo y facilitar el ingreso de turistas.

Ciudad del Este, por tratarse de una ciudad cuya economía gira en torno al turismo, depende un paso fluido para atraer a los compradores y visitantes. Tras el ingreso de la pandemia un acuerdo entre ambos países permitió el paso de camiones de gran porte en hora diurna. Esta situación, debido a que la frontera estaba cerrada, no representó ningún inconveniente hasta que en octubre pasado se reestableció el paso y empezaron la fila de camiones en el puente.

Esta situación llevó a comerciantes de la ciudad a plantear reclamos formales y así fueron informados de que el paso de camiones en horario diurno fue de común acuerdo entre autoridades, gremios del sector agroexportador y camioneros. Los comerciantes plantearon volver al sistema de paso anterior, pero no lograron su objetivo. Lo que se logró es evitar que los camiones se estacionen en el puente y pase a esperar en otro sitio explicó el empresario Said Taigen, secretario general de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. Explicó que es lo que lograron y que más no pueden hacer más que esperar la conclusión y habilitación del segundo puente, construido entre Foz de Yguazú y Presidente Franco.

A MEDIAS. “La situación de los camiones se resolvió, pero a medias. Hemos llegado a un acuerdo durante una reunión con al Receita Federal en el Brasil, de que las filas que se forman encima del Puente se traslade a otro lado, antes del puente de ambos lados y con eso se pudo minimizar el impacto en el tránsito, por que lamentablemente no tenemos espacio físico, con eso vamos a manejarnos esta que concluya el segundo puente”, refirió.

Sostuvo que con esta medida acordada lo que se buscó es evitar el congestionamiento de camiones de gran porte sobre el puente, pero que lamentablemente sigue. “Antes los camiones de carga se liberaban para el cruce de frontera a partir de las 18:00 y planteamos que eso vuelva a ser así, pero no se logró. “Desde Paraguay se libera a partir de las 17:00, pero lamentablemente del otro lado de la frontera se libera a partir de la 08:00. Yo hice todo lo que estaba en mi alcance para convencerles para volver al sistema anterior pero lamentablemente no conseguí”.

Empero Taigen sostuvo que se logró que los camiones no esten en fila horas y horas sobre el paso fronterizo. “Lo único que conseguimos es que, en vez de estar estacionados sobre el puente, es trasladar la espera otro lado y liberar el paso de manera coordinada en ambas márgenes, es la única solución al que pudimos arribar”.

Taigen comentó que la fluidez en el tránsito en el paso fronterizo es muy importante, pues de eso depende que los turistas ingresen al territorio nacional. “No es un problema nuevo, pero con los camiones pesados ingresando de día se complica mucho más”, sentenció.