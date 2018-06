Convocan a sesión extraordinaria para tratar juramento de Nicanor

Ovelar, quien fue el único candidato para ocupar la titularidad de la Cámara Alta, fue elegido por una mayoría colorada. La oposición decidió no presentar un candidato, ya que no contaban con los números.

Los parlamentarios del Frente Guasu, el Partido Demócrata Progresista y los efrainistas del PLRA decidieron abstenerse de votar por la presidencia del Congreso.

El nuevo presidente del Congreso decidió convocar a una sesión extraordinaria para este sábado, con el fin de tratar el fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a favor del juramento de Duarte Frutos, quien se presentó al acto, pero en su reemplazo juró la colorada Mirta Gusinky.

El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia dijo al respecto que Nicanor ya no puede jurar y que, en caso de que renuncie Gusinky, deberá asumir un suplente, en este caso Enrique Riera.

No obstante, se desconoce la decisión que tomen los senadores durante la extraordinaria. El propio Ovelar expresó a NoticiasPy que existen procedimientos para resolver el tema de Duarte Frutos.

El ex presidente de la República no fue convocado a jurar como senador activo de la Nación para el periodo 2018-2022. El ahora ex titular del Congreso, Fernando Lugo, convocó a Mirta Gusinky en su reemplazo.

Además, convocó a Rodolfo Friedmann en reemplazo del actual primer mandatario Horacio Cartes.