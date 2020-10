Convocan a reunión por laguna

Desde la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) anunciaron que realizarán una convocatoria para tratar el tema este lunes.

Durante el recorrido estuvieron también presentes representantes de la Comisión Pro Camino Industrial, que se encargaron de dividir en dos la laguna para un camino de tierra. Desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que los proponentes no declararon la existencia de un cuerpo de agua. Pero la verificación se realizó luego de denuncias y cuando el relleno estaba concretado, ya que se basan en declaraciones juradas y no en verificación in situ. La laguna también es conocida tras teñirse de rojo por el vertido de desechos industriales.