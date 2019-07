Convocan a charla informativa sobre becas en el exterior

Sin embargo, el acceso tendrá que ser solicitado al link: bit.ly/AplicaPy2019. El evento también será transmitido en vivo desde la cuenta de Facebook de AplicaPy.

La charla es para jóvenes y egresados universitarios que quieran acceder a becas en el exterior, a quienes se intentará ayudar a construir un perfil académico que les permita ser admitido en instituciones educativas a las que quieran ir.

Para eso, 24 profesionales egresados en el exterior expondrán sus experiencias personales, darán consejos sobre procesos de aplicación e informaciones generales sobre becas disponibles actualmente. También se apunta a promover el networking entre todos los participantes.

Algunos de los disertantes serán la ex ministra de la Vivienda Soledad Núñez, estudiante de Maestría en University of Oxford; Liana Caballero, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y egresada de State University of New York; Jorge Gross Brown, egresado de Harvard University; Federico Mora, director de Becal y egresado de la London School of Economics; Teo Urbieta, egresado de la Universidad Pompeu Fabra, entre otros.