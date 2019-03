Convención de ANR no tuvo cuórum y convocan de nuevo para el 23

Recordemos que la reunión fue solicitada por un grupo de más de 50 convencionales colorados, nucleados en la Coordinadora de Convencionales Unidos, quienes buscan la modificación de los artículos del estatuto colorado relacionados a la antigüedad para postularse a cargos electivos por el partido y para acceder a cargos partidarios como miembros de la Junta de Gobierno o la presidencia de la ANR.

Jorge Miranda, presidente de la seccional 4 de Fernando de la Mora y convencional, recordó que no tuvieron respuesta de la Junta de Gobierno, y se autoconvocaron amparados en el artículo 19 de la legislación partidaria. Ayer, en el primer llamado, realizado a las 17.00, hubo 97 convencionales, y para el siguiente llamado, a las 17.30, se presentaron los 131 delegados colorados.

En regla. “Hemos cumplido con todos los requisitos estatutarios. Realizamos la convención a petición de 50 delegados convencionales. La segunda exigencia fue publicar la convocatoria con 30 días de anticipación por al menos cinco días seguidos en dos diarios de tirada nacional, y también anunciarlo en dos radios. La comunicación fue clara”, aseguró Miranda.

Resaltó que por primera vez se está llevando a cabo una convención autoconvocada por convencionales. “Si (las autoridades de la ANR) ya no pudieron hacer nada y estamos acá es porque no encontraron ningún argumento legal (para detenernos)”, señaló el convencional, quien se muestra confiado en superar el cuórum de 569 delegados necesarios para sesionar en la segunda convocatoria.

Miranda explicó que si no se alcanza el cuórum para el 23 de marzo, a las 9.00, habrá otro llamado a las 9.30, y en caso de no reunir a las personas necesarias, la convención se realizará 24 horas después con cualquier número. El dirigente colorado también detalló que hasta ahora invirtieron G. 25 millones para realizar la asamblea, gracias al apoyo de los propios convencionales colorados, ya que no se cuenta con el apoyo de las autoridades partidarias de la ANR.

Local colorado volvió a tener amplio marco de personas

La sede de la Junta de Gobierno de la ANR volvió a mostrar ayer una amplia convocatoria con cerca de 200 personas en el lugar durante el llamado a convención partidaria. Recordemos que el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, se encuentra con tratamiento médico desde diciembre pasado y el vicepresidente Darío Filártiga no es reconocido por varios dirigentes de base, quienes consideran que el mismo no tiene méritos para conducir el partido, porque fue puesto a dedo por “un patrón”, en alusión a Horacio Cartes, y que por su carencia de “colchón electoral” tiene temor de que su gestión tambalee por la convocatoria a asamblea. “Lo que no quieren es que en su administración vengan unos convencionales de forma independiente que no tienen hipotecada su conciencia y que no siguen una línea política, e instalen una convención. Es algo que le deja muy mal parado”, había manifestado el convencional Jorge Miranda sobre Filártiga.