Contraloría y Fiscalía deben contribuir a la transparencia

Por un lado, la fiscala Quiñónez ha recurrido al mismo cuestionado mecanismo al que han recurrido muchas otras instituciones, presentando una acción ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que la Contraloría pueda auditar las cuentas de la institución y solo tenga que hacerlo el Tribunal de Cuentas. Se recordará que este mismo recurso lo utilizó, por ejemplo, la Intendencia Municipal de Ciudad del Este durante varios años para disfrazar las irregularidades financieras y administrativas, hasta que la propia Corte finalmente aclaró que la Contraloría podía romper el bloqueo, lo cual ayudó a descubrir las graves faltas cometidas.

Aunque las autoridades del Ministerio Público sostienen que la razón de no someterse al escrutinio de la Contraloría es que el contralor está imputado por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso por el caso Ivesur y además es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ello no es argumento suficiente para no cumplir con lo que la Constitución y las leyes exigen. Principalmente cuando, como parte de la guerra sucia desatada entre ambas instituciones, se han filtrado mensajes de texto que contienen graves acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras que se habrían cometido en el Ministerio Público. La negativa a dejar que se examinen sus cuentas contribuye a acrecentar las sospechas de que algo se está ocultando.

Por otra parte, las acusaciones contra el actual contralor también resultan graves y requieren una investigación a fondo, para que los casos sean esclarecidos, especialmente tras haberse revelado que en mayo de 2018 el entonces ministro de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, había informado al Ministerio Público que Enrique García no podía justificar el origen de 2.949.111.816 guaraníes, parte de la suma que depositó en dos bancos de plaza entre 2012 y 2017. Llama la atención que no se haya avanzado en el esclarecimiento de este importante dato.

Las situaciones reveladas por el actual enfrentamiento entre la Contraloría y la Fiscalía deben ser debidamente investigadas y esclarecidas cuanto antes en las instancias judiciales, sin favoritismos ni encubrimientos. No se debe dejar que las pujas de poder y los intereses personales distorsionen o impidan las importantes funciones que ambas instituciones deben cumplir.