Contraloría también investiga otro daño de USD 15 millones a la INC

La Contraloría General de la República (CGR) también se encuentra investigando otro daño de USD 15 millones a la Industria Nacional del Cemento (INC), que habría ocurrido durante la administración de Jorge Méndez, con la implementación del mecanismo comercial denominado “ventas promocionales”.

Dicha política afectó los ingresos de la estatal en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2018, según una auditoría interna ordenada en noviembre del año pasado por el titular de la cementera, Javier Rodríguez, y que fue presentada a la CGR para una auditoría.

Nelson Melgarejo, de la Dirección de Control de Entes Autónomos y Autárquicos de la CGR, resaltó que el ente contralor también se encuentra auditando este proceso y que forma parte del análisis correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado.

“Esta es otra auditoría abierta a la INC correspondiente al 2018, esa investigación (que incluye las ventas promocionales) ya empezamos. La auditoría es aparte y la vamos a estar realizando para terminar en la brevedad posible”, dijo.

Recordemos que la auditoría interna realizada por la administración actual de la INC reveló que “las ventas promocionales fueron realizadas más allá de lo establecido en las normas respectivas y que presumiblemente afectaron de forma directa al estado financiero y a la liquidez de la industria, debilitándola en todos los sentidos (financiero-comercial-industrial)”.

En el pedido de fiscalización que realizó la INC a la Contraloría se adjuntaron los hallazgos más relevantes de la auditoría interna.

Algunos hallazgos de la auditoría interna son la reducción de precios en la venta de productos; 131 promociones de venta de cemento, de cuya consecuencia la INC dejó de percibir genuinamente USD 15.000.000, discriminados en USD 13.000.000 por reducción de precios de cemento en ventas promocionales y USD 2.000.000 en gastos financieros por la implementación del cobro a través de los cheques con fecha posdatada y de pago diferido, negociados en el sistema financiero con la modalidad “sin recursos”.

Se detectó que las promociones realizadas el año pasado no cuentan con la aprobación del Consejo Nacional de Empresas Públicas. En ese sentido, la INC señala que no obra en archivos ni en registros documentación que avale la autorización pertinente.

Vale señalar que la CGR ya detectó que la administración de Méndez despilfarró USD 67 millones de los bonos soberanos. La cifra se desprende de la auditoría que elaboró el organismo contralor, al que tuvo acceso ÚH y que se dará a conocer oficialmente la próxima semana.

Méndez fue anunciado como el gerente de la nueva cementera que el Grupo Cartes montará en Concepción.