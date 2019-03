Contraloría detectó varios vehículos estatales en infracción

Los controles se realizaron en diferentes cortes de rutas de distintas localidades del país. De los 542 automóviles asignados al sector público, 94 no tenían la documentación al día.

Los vehículos pertenecen al Ministerio de Salud y Bienestar Social, Fuerzas Armadas, Copaco SA, Senepa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fiscalía, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Poder Judicial y hasta la misma Dinatrán. También Itaipú Binacional, Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Banco Nacional de Fomento, entre otros.

Los municipios como Luque, Limpio y localidades del interior tampoco escapan de las faltas, mientras que entre las gobernaciones están Central, Caazapá e Itapúa.

Lea aquí el informe completo de la Contraloría General de la República.

informe Contraloría.pdf

De los rodados controlados, 60 no contaban con el Registro del Automotor del Sector Público (RASP); 62 no tenían el Libro de Registro de Órdenes de Trabajo, 44 carecían de órdenes de trabajo, 53 operaban sin número de móvil, 14 estaban sin logotipo y 36 no poseían la leyenda de Uso Oficial y Exclusivo.

La institución lamentó que la totalidad de los que se encontraban en infracción carecían de tarjeta de identificación expedida por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) y el RASP.

Sin embargo, la Contraloría destacó que, en comparación con años anteriores, donde la cantidad de vehículos con infracción superaba el 30%, los números del 2018 significan un importante avance.

La entidad contralora aclaró también que, tras la verificación, 46 autos ya subsanaron las irregularidades constatadas, conforme a las actas de regularización presentadas.

Las instituciones que todavía no pusieron al día la documentación requerida, serán sumariadas, adelantó la Contraloría.