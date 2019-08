Contraloría detecta irregularidades en obras del IPS en CDE y Pedro Juan

Un perjuicio de casi G. 27.000 millones por incumplimiento de especificaciones técnicas, pago por trabajos no hechos y multas no aplicadas en la construcción de los hospitales regionales de Ciudad del Este y de Pedro Juan Caballero se detectó en una auditoría combinada (financiera, cumplimiento y desempeño) al ejercicio fiscal 2017, a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).

Estas irregularidades derivaron en una denuncia por supuesta sobrefacturación y falencias en la construcción de los hospitales regionales, presentada la semana pasada por gremios de la previsional a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, encabezados por el abogado Sergio Lovera, del Sindicato de Funcionarios de IPS. El caso involucra al actual titular de la Dirección de Infraestructura, Arq. Gustavo Masi, y al ex titular del ente, Benigno López, entre otros.

cifras. Con la decisión de rescindir contrato Nº23/11 de la construcción del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, las autoridades del IPS “no realizaron procedimientos efectivos y oportunos”, dice el documento de la CGR.

Con el fondo que no se percibió por la imposibilidad de ejecución de las garantías más lo que no se retuvo en concepto de Fondo de Reparo “se tiene un perjuicio para la institución de G. 2.510.914.027”. El equipo auditor estima que con esto, sumado a incumplimientos de subcláusulas, “el saldo de la cuenta final del finiquito es de G. 3.904.639.492”, de los cuales G. 2.424.585.857 corresponden a pagos adelantados por trabajos no ejecutados. Al sumar los montos alcanzan G. 6.415.553.518.

Recientemente, se firmó otro contrato para culminar la construcción del Hospital de Pedro Juan Caballero.

En el caso del Hospital de Ciudad del Este, la CGR detectó que debido al “deficiente control ejercido por la Dirección de Infraestructura, se permitió la certificación de algunos ítems en cantidades distintas a las ejecutadas. Se pagaron G. 8.159.627.496 por ítems sobrevalorados”, dice el informe.

Además, se hizo una adenda para el pago de excavación por cabezales de hormigón, que ya estaba previsto en el contrato, pero se desembolsaron G. 336.062.400. No se aplicó una multa por incumplimiento de contrato de G. 11.607.643.082. El monto total del perjuicio en el caso de Ciudad del Este suma G. 20.103.333.428.

Los descargos presentados por el IPS no convencieron al equipo auditor, por lo observado y detectado, según consta en el documento. Desde incumplimiento de aplicación de multas y sobrevaloraciones en algunos ítems, concluye el informe final.