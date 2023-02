Contralor dice que pedido de informe al IPS no afecta pago a   proveedores

‘‘Es una burla a todos porque la documentación fue requerida en forma digital, no en formato de papel original. Que no tengan digitalizado ya denota una mala administración’’, dijo el contralor en contacto con Monumental 1080 AM.

Refirió que la Contraloría presentó ante el Juzgado que el pedido realizado al IPS era que entreguen de forma digital y no habría motivos para que entreguen lo requerido de esta forma y culpar a la institución que a raíz de eso no se podrá pagar a proveedores. ‘‘Hace dos meses venimos solicitando informaciones, acá los únicos responsables son los directores del IPS. Llama la atención la manera que actúan”, cuestionó.

El contralor especuló que la verdadera intención detrás de las camionadas de documentaciones remitidas es que los proveedores del Estado y el servicio de Salud vean a la Contraloría como enemigo porque con el envío suspendieron los pagos.

Aclaró que la solicitud de las documentaciones no puede suspender los pagos y servicios de la Previsional. Detalló que dentro de la camionada hay documentaciones remitidas que no tienen relación con lo que la Contraloría busca auditar.

‘‘Ellos no tienen un memorándum ordenado de la documentación, nos entregan contrarrecibo la documentación, pero te amenazan de que cualquier cosa que se pierda será culpa tuya. Todo el mundo tiene miedo de aceptar la documentación porque mañana por cualquier documento que a ellos se les pierda pueden acusarnos a nosotros o al Juzgado, es una superirresponsabilidad haber hecho esto’’, criticó.

SUSPicaz. Por otra parte, Benítez se refirió a inconsistencias en la Declaración Jurada del ex titular de IPS Andrés Gubetich Mojoli. Dijo que los depósitos bancarios que realizaba el ex presidente del ente –según sus declaraciones juradas de bienes y rentas en el 2014, 2018 y 2019–‘‘llamaron la atención’’ de la CGR. Gubetich no incluyó dos cuentas en un banco de plaza que ascendían a un movimiento de USD 100.000. También operaba con ocho cuentas bancarias de USD 50.000 cada una del 21 de setiembre de 2018 al 3 de setiembre de 2019, mientras que solo incluyó a seis cuentas en su declaración bajo juramento. El contralor dijo que se le otorgaron cinco prórrogas para que pueda aclarar ciertas inconsistencias, ya que en su momento había declarado que tenía ingresos que le generaba su estudio jurídico, pero los números no coincidían con lo que se declaraba en Tributación.

El IPS corta los pagos a proveedores y dicen que es nuestra culpa en caso que falte insumos. Camilo Benítez, contralor.

Fiscal pidió informes de Gubetich

El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva la causa contra Andrés Gubetich, ex titular de IPS, informó que ya solicitó a instituciones públicas y privadas los informes con respecto a los patrimonios y bienes del investigado.

La Contraloría presentó a la Fiscalía un dictamen de correspondencia donde figuraba un aumento de G. 11.000 millones en su patrimonio sin sustento, supuestamente, por lo que se sospecha de un enriquecimiento ilícito.

El pedido de documentos se hizo a Registros Públicos y del Automotor, a Tributación, bancos y otros más.

Refirió que también la investigación abarca a sus familiares próximos.

Ya ayer el abogado Álvaro Arias entregó poder a fin de ponerse a disposición del Ministerio Público, como defensa de Gubetich.