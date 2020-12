Contra el ACV

Hagamos un repaso irreverente de algunos episodios recientes, a ver si conseguimos procesar parte de la bronca acumulada, no sea que nos provoque un ACV justo ahora que ya no hay camas disponibles ni en los reservados (bueno, eso dice un amigo).

Empecemos. Doce diputados dieron positivo al Covid-19.

No voy a decir que sus representados corrieron en masa a las iglesias a elevar sus plegarias al cielo, confiando en que el virus no les falle. Incurriría en un chiste fácil y de mal gusto. Tampoco que no hay de qué preocuparse porque felizmente tienen fueros.

Sí quiero mencionar el caso de su colega Jorge Brítez. El diputado anunció que presentará una ley que prohíba la ley que prohíbe salir a la calle sin tapabocas. Tiene argumentos científicos. Dice que un amigo médico le dijo que usar barbijo no impide que te contagies, pero sí corrés el riesgo de que te salgan hongos. Alguien debe explicarle que no hace falta que use la misma mascarilla en lo que dure la pandemia.

Convengamos en que una cosa es discutir la constitucionalidad de una ley que obliga a usar tapabocas (muchos abogados lo hacen) y otra promocionar que se saquen los barbijos (lo hizo incluso con una foto) justo cuando estamos en el peor momento de la pandemia.

En realidad, tengo que reconocer que después de escucharlo —y verlo— coincido con Brítez. Creo que gente como él debería andar por la vida sin barbijo, sin lavarse las manos y de ser posible en lugares de alto riesgo. Incluso en la Cámara, cuando quiera compartir estas ideas debería poder prescindir del tapabocas. Sería mejor un bozal.

Vayamos al Palacio de Astrea, donde la semana arrancó con la absolución de Raúl Fernández Lippmann, el otrora secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Recordemos que el partner aparece en varias conversaciones filtradas a la prensa, amenas charlas en las que mediante aprietes y favores se definían fallos judiciales.

La Fiscalía lo acusó, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito. El Tribunal que lo juzgó concluyó, sin embargo, que la diferencia de casi USD 200.000 que existe entre la suma de sus salarios y su patrimonio es producto de la venta de libros. Resulta que este muchacho ejemplar se encargaba de colocar los libros de texto que escribe una tía.

Imaginen la cara de aquellos que arriesgan su vida traficando drogas, armas, cigarrillos o carbón cuando descubrieron que el negocio era ser dealer literario. Punto para las letras.

En el plano internacional, falleció el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Fue despedido por el actual mandatario y otrora opositor político de Vázquez con un tuit en el que lo trata de estadista y patriota. Morí de envidia. Me pregunté —y pregunté en las redes— cuándo tendríamos la oportunidad de despedir así a cualquiera que haya ocupado un cargo electivo.

Al toque, una legión de internautas me respondieron que felices tratarán de patriota, estadista e incluso de héroe a muchos de los que estuvieron y están hoy en el poder… siempre que cumplan con el requisito necesario para que el homenaje sea póstumo.

Ocurre que para ser estadista se requiere de una visión clara de las cosas, y para nuestros políticos esto resulta difícil porque el escenario cambia constantemente. Si no pregunten a ciertos legisladores cartistas quienes, en un sutil acto de alpinismo, afirmaron que su líder seguirá siendo el gran árbitro de la política nacional, pese a quien le pese.

Apenas unas horas después el propio Cartes rompió el silencio solo para asegurar que en el 2023 no piensa postularse ni para réferi.

Pobres, se le perdió el pito.

Hay más, pero se me acabó el espacio. ¡Feliz domingo, mante!