Continúa cosecha de soja en Caaguazú, pero ahora se hace con custodia policial

“Solamente podemos trabajar de día, ya que de noche es peligroso salir al campo. Estamos cosechando con vigilancia policial todos los días, pero es imposible trabajar tranquilos y es necesario que se actúe ante esta situación tan injusta que estamos viviendo”, manifestó Rudy Pool, agricultor de la zona de Pindo’i.

Asimismo, alegó que muchos agricultores tendrán pérdidas en su cosecha por miedo a salir y producir. “Yo voy a salir el lunes (por hoy) a trabajar, pase lo que pase, tengo 45 hectáreas de soja por cosechar y no puedo andar perdiendo granos por unos cuantos violentos”, expresó Pool.

Por su parte, el agricultor Hermes Aquino, productor y dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), indicó que los policías están en alerta ante posibles ataques, pero que de igual forma no se puede estar tranquilo y tampoco trabajar en paz.

“Lastimosamente mucha gente no entiende que, si el campo no produce, el país no come. Es triste que los agricultores tengamos que sufrir estas persecuciones ideológicas, cuyo único objetivo es frenar el progreso”, reflexionó.

Antecedentes. Recordemos que en esta zona se suscita un conflicto desde hace varias semanas. Los productores brasiguayos denuncian que son víctimas de una supuesta invasión por parte de campesinos paraguayos en tierras donde sembraron soja. Por su parte, el grupo sostiene que esa tierra les pertenece y que incluso tienen documentaciones que avalan sus dichos.

En la última semana de diciembre, la UGP solicitó formalmente a la Policía Nacional que mantenga una presencia permanente en la zona de conflicto, atendiendo a que los trabajos de cosecha de soja debían continuar de acuerdo a lo programado.