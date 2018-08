“Contento por no sentirme un Sub 19”

Todo ok. Sergio Vergara (izq.) Fernando Cardozo (c) y Richard Sánchez haciendo spinning.

“Fernando Cardozo no juega por el Sub 19, juega porque se ganó un lugar en el equipo”, así declaró el DT de Olimpia, Daniel Garnero, sobre la situación del juvenil de 17 años.

En comunicación con ÚH, el jugador indicó: “Me llena de orgullo. Venía buscando completar los 90 minutos, ser tenido en cuenta como un jugador más y no como una opción de Sub 19. Esto es algo que me pone muy contento”.

La fecha pasada Cardozo disputó su segundo Clásico, en esta ocasión sin ser cambiado. El primero fue en el Apertura pasado, cuando en la derrota 0-1 estuvo en campo 62 minutos, ingresando en su lugar William Mendieta.

Van dos partidos seguidos en que no es cambiado y en sus 23 juegos con la franja negra (1 de Copa Paraguay) lleva 5 duelos completando los 90’.

le tomó cariño. “Mi puesto natural es el de delantero, pero en la escuela de fútbol solía jugar en ese puesto (volante) en el segundo tiempo. En las Formativas y en Reserva jugaba como volante cuando había necesidad, pero no lo hacía de forma continua como ahora. La verdad, ya me siento adaptado y me gusta mucho el puesto”, explicó Cardozo.

En base a trabajo y entrega en el campo, el juvenil logró cambiar los cuestionamientos por felicitaciones y aplausos de los hinchas. “Es normal que hayan reclamos cuando no te salen las cosas, pero los tomo por el lado que la gente sabe que puedo dar más y por eso me exigen. Cuando salgo aplaudido por la gente me emociona mucho”.