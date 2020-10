Las aguas del río Paraguay llegaron a bajar a niveles históricos. La falta de lluvias, los incendios y la sequía mostraron barcos hundidos, basura y chatarra fluvial, haciendo emerger de los contenedores en puertos y calles: cocaína y cadáveres. Esta ha sido una semana singular en este país, donde ya casi nada resulta ser sorpresa. Más de tres toneladas de cocaína decomisada en contenedores que nadie asume dónde ni cómo fueron cargados, pero que tenían como destino puertos europeos e Israel. El valor de la mercadería supera el presupuesto de salud de todo un año bien gastado y sin corrupción y, se acerca en mucho a lo que se invierte en educación con resultados de aprendizaje malos, comprobados y asumidos. En el país la economía negra es de un tamaño superior al Presupuesto General de la Nación y eso nos debe llevar a preguntarnos qué tipo de Estado (n ación jurídicamente organizada), en realidad, tenemos. Deforestamos kilómetros y kilómetros de bosques en el Chaco para ofrecer carbones, cuyos contenedores están llenos de cocaína de alta pureza. No somos capaces de controlar el ingreso de mercaderías y nos encontramos con cadáveres empaquetados en Serbia, cuyo destino jamás supimos hasta que se abrieron en el barrio Santa María de Asunción. No se controla lo que sale ni lo que entra, y todavía nos sorprende que a Ronaldinho se le haya sido regalado un pasaporte paraguayo y que la gestora principal siga prófuga.

El país está preso en un contenedor que solo puede abrirse desde afuera. El propio director de Aduanas reconoce que si se aplicaran rigurosos controles nadie operaría en nuestros puertos. A confesión de parte... relevo de pruebas.

Los delincuentes se pasean libremente ante la complicidad de las autoridades y nos causa risa que de bolsas de carbón lluevan panes de cocaína de alto valor. No nos llama la atención que seamos el séptimo país exportador del producto y que el negocio del trasiego de la droga haya utilizado las cargas de carbón como mecanismo para eludir los controles desde hace tiempo. Todo hasta que se descubren más de tres toneladas de cocaína y veremos cuántos responsables directos son arrestados y castigados. La mercadería ingresó a nuestro territorio desde Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, según las investigaciones preliminares, y si no se hubiese informado desde el exterior que esta salía embolsada desde aquí, nunca nos habríamos enterado.

De nuevo, los contenedores se abrieron desde afuera como siempre ocurre. No somos capaces de controlar nuestras fronteras por la alta colusión en la gigantesca corruptela que en este país mueve más de 14.000 millones de dólares al año.

Por eso no tenemos inflación y los cálculos económicos muestran una realidad igual a la de los contenedores: mentirosa e ilegal.

Carbón, droga, contenedores se asocian al crimen transnacional y al terrorismo y por casa hacemos de que es un problema ajeno y no nuestro. No podemos escapar de los mecanismos de control globales por mucho tiempo. No podemos pretender pasar el examen de Gafilat con un movimiento espantoso de dinero sin trazabilidad. Es imposible no seguir asociando los negocios de las farmacias, gasolineras, clubes de fútbol, bancos, hoteles o medios de comunicación absolutamente financiados con dinero sucio que son utilizados como lavandería de unos recursos que superan el presupuesto de gastos de un país.

Los propios diputados —que violaron la Constitución y sancionaron a una colega suya— reconocieron en la semana que ningún político está libre de este gigantesco negocio negro.

Cuando controlemos lo que ingresa y sale de un contenedor y seamos dueños de la llave que lo abre, tal vez recibamos el título de un Estado real y no fallido.

De momento solo somos tan tontos como las sardinas que se meten en latas, pero dejan la llave en el exterior.