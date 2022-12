Contador niega ser prestanombre del clan Fretes

Yanho Noldin se presentó en la Redacción del Diario Última Hora para dar su versión y desligarse del clan Fretes, a cuyas empresas renunció en su carácter de síndico, según afirmó.

El contador comentó que ya anteriormente renunció como síndico de las firmas Río Salado SA y Ahoraité SA, ligadas al clan Fretes, a través de Asdrúbal Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes. Asimismo, según indicó, dimitió del cargo de síndico de Patria SA de Seguros y Reaseguros, y también del Banco Continental, vinculadas al mismo clan.

“Yo no soy testaferro. Yo no tengo ninguna acción. Solamente emito un informe (sobre el balance de la firma) para los accionistas”, dijo Yanho.

“Yo no tengo vinculación ni siquiera con el Fisco; tengo vinculación con los accionistas, me debo a ellos, yo soy un contralor de los accionistas”, añadió. La pesquisa interinstitucional también tiene en la mira a Lourdes González Gómez, y a un tercero, que se mantiene aún en el anonimato para no entorpecer los avances, aunque según los datos a los que accedió este medio se trataría de alguien muy cercano a los primeros dos. Los resultados preliminares indican que el clan Fretes creó una decena de empresas de varios rubros con el fin de poner en circulación en el mercado legal su fortuna, calculada hasta el momento en unos USD 20 millones (G. 146.000 millones).

El clan incursionó en negocios relacionados con el otorgamiento de préstamos, compraventa de propiedades, seguros y red de cobranzas, entre otros.