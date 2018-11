Constituyente es solo un rumor, dice Velázquez

Aseguró que aún no hay nada definido, y que primero se buscará un acuerdo general.

“Son sectores que están manifestándose, pero no hay nada definido, cuando iniciamos este Gobierno quisimos empezar con esa conversación, pero los sectores políticos prefirieron hablar primero de reforma del Código Electoral, de reforma del Poder Judicial y ambas cosas se pueden hacer sin una Constituyente. La cuestión de la Constituyente es que todos estemos de acuerdo, no solo un sector. La verdad, todavía no hay un equipo que este impulsando seriamente eso, son solo rumores y a lo mejor solo ciertos sectores”, afirmó Velázquez.

Días atrás, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, brazo derecho en el Legislativo del presidente de la República, manifestó que la intención del Gobierno es impulsar la reforma constitucional para febrero o marzo del año próximo. “Sus visitas a los diferentes partidos políticos, al menos en mí deducción, tiene un claro objetivo: llevar adelante grandes reformas, y cuando hablo de reformas apunto a uno de los eslabones más débiles de esta cadena institucional, que es el Poder Judicial. No nos sorprendamos de que se dé en breve un gran pacto político y que en el 2019 nos digan que vamos a tener una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

Sostuvo que Marito seguirá visitando a las agrupaciones políticas para buscar llegar a un acuerdo.