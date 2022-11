Consejo del IPS no define pedido de denuncia contra Potĩ ante la Fiscalía

Panorama. El IPS no adjudicó a Potĩ SA la reciente tercerización del servicio.

Hace 44 días, el director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), abogado Víctor Hugo Thomas, anunció a ÚH que elevaron un informe y que propusieron al Consejo de Administración la acción de denuncia penal contra la empresa Potĩ SA, de Alberto Palumbo; sin embargo, aún no se hizo el procedimiento correspondiente.

La Dirección Jurídica recomendó la denuncia penal contra Potĩ debido a la presentación de documentos presumiblemente falsos para cumplir con los requisitos de la licitación del servicio tercerizado de limpieza de este año. Pese al anuncio, se presume que el Consejo de Administración aún no define ni se expide formalmente sobre el caso, pues no informaron.

El Consejo de Administración autorizó el pasado 13 de setiembre solo la denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En el documento se establece que Potĩ SA supuestamente infringió el inciso C del artículo 72 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

La cláusula establece que se podrá inhabilitar a los proveedores, oferentes o contratistas que proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación.

Potĩ —empresa adjudicada con frecuencia— quedó fuera de la adjudicación de la licitación 414937 - LPN SBE 88-22 Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS, declarados desiertos en la LPN SBE 171/21. Por ello, incluso presentó una protesta por la descalificación en la competencia, que está en estudio ante la Dirección de Contrataciones Públicas.

SIN RESPUESTAS. Pese a los reiterados intentos de consultas y pedidos de entrevistas hace más de un mes, desde el Departamento de Prensa del IPS responden que no tienen una respuesta oficial por parte de las autoridades.

Ningún representante de la previsional accede a una entrevista para ser interpelado sobre el tema.

Ante las insistentes consultas, el director jurídico de la previsional respondió ayer brevemente por WhatsApp que aún no hay instrucciones sobre la situación. “Me informan que no hay novedades”, escribió. No dio más detalles.

El Consejo de Administración tiene en sus manos la propuesta y la debe estudiar en sesión para aprobar o rechazar la propuesta correspondiente de la Dirección Jurídica.

Desde hace 44 días el ente regulador del seguro social no se expide sobre el caso Potĩ.

ANTECEDENTES. La Dirección Jurídica del IPS denunció a la empresa incluso ante la Dirección de Contrataciones Públicas, cuya investigación sigue su curso. La Contraloría General de la República también intervino de oficio en el caso solicitando los informes correspondientes a la licitación del servicio de limpieza.

En el llamado de este año, el IPS habilitó a que las oferentes puedan subcontratar servicios de limpieza y esterilización profunda. En este requisito, Potĩ fue descalificada porque presentó documentos presumiblemente falsos.

Potĩ SA presentó una documentación emitida por la firma Vital SA. IPS hizo observaciones, pero la empresa se ratificó al asegurar que es original.

Pero el Comité Evaluador pidió la aclaración a la firma Vital SA, que respondió “que no emitió autorización alguna para el suministro de los servicios de limpieza y esterilización a favor de la firma Potĩ SA, en el presente llamado”.

La investigación de IPS revela que de esta manera quedó “en evidencia que esta adjuntó una supuesta autorización por parte de la firma Vital SA, sin embargo, al verificar la documentación, reiteramos, se puede constatar que la firma y el sello son impresos, no siendo una rúbrica y sello originales”.

A partir de estos elementos, el comité consideró que la documentación presentada por Potĩ SA fue “manipulada”.

MÁS DENUNCIAS. Tras quedar fuera de la licitación tercerizada en Central, Potĩ desvinculó a varios trabajadores de limpieza. Esta semana, un grupo se manifestó frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) para reclamar el pago de las liquidaciones correspondientes. La firma, de Alberto Palumbo, aún no desembolsó por la rescisión de contrato a los limpiadores.