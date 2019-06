La primera que se animó a la denuncia pública contra Luraschi fue apartada de la cooperativa, por supuesto mal desempeño.

Lea más: Acoso en cooperativa: Denuncian que estudio victimológico atrasa investigación

Además, el Consejo de Administración de la entidad solidaria, conformado por cinco consejeros en total, decidió sumariar a Norma Gauto, luego de solicitar al presidente que se aparte de su cargo mientras el Ministerio Público lo investiga.

“Me duele en el alma que porque yo le acompañé a la chica me hagan esto. No puede ser”, lamentó Gauto en contacto con radio Monumental 1080 AM este miércoles.

Comentó que cuestionó tanto a Luraschi como a su defensor, quien también es abogado de la cooperativa, por la desvinculación de la denunciante justo cuando todas las miradas están puestas en la institución.

“Le dije que me parecía que no era el momento justo para que se le desvincule, que eso era peligroso para la cooperativa por la repercusión”, mencionó.

La mujer fue acusada por el presidente de instigar en su contra. Incluso recordó que le dio a entender que sospechaba que había fines personales y políticos detrás de las denuncias, porque supuestamente aspira a reemplazarlo.

“No tengo ambiciones políticas en la cooperativa, y a mí mis socios y amigos de la cooperativa me llevaron a la Consejería. Después, los mismos miembros del Consejo votaron para que sea tesorera, hace ocho años”, aclaró.

Aprovechó para recordar que todos los miembros de esta comisión directiva, incluido Luraschi, ganan lo mismo, por lo que no entiende qué es lo que ella podría estar buscando con un simple cargo.

“Ellos dicen que creen en su inocencia. Yo también creo que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero estamos esperando, no podemos hacer la vista gorda", refirió.

"Si eran 1 o 2 chicas, a lo mejor habrá alguien que le motiva, pero 15 o 20 son muchas, llama la atención”, cuestionó además la mujer.

Considera que la denuncia en sí, sumada al relato de la denunciante es bastante fuerte, pero también mancha la imagen de la entidad solidaria.

“Hablé con él (Con Luraschi). Me dijo que él era inocente y que no iba a renunciar porque había ahí intereses políticos y personales”, declaró.

Recordó que cuando se dio a conocer el caso, se formó un grupo de investigación conformado por los cuatro miembros del Consejo, sin el presidente, pero que el Ministerio Público y el del Trabajo aclararon que eran estas las instituciones encargadas de dichas averiguaciones.