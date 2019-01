Conocidas series de plataformas televisivas dirán adiós en el 2019

Exitosas series se despiden este año en plataformas y canales televisivos como Netflix, HBO, CBS, entre otros. Homeland, Orange is the new black, Una serie de catastróficas desdichas y Game of Thrones, son solo algunas de las aclamadas propuestas que culminarán sus ciclos en el 2019.

Una serie de catastróficas desdichas, cuya tercera temporada, se estrenó el 1 de enero, finalizará sus capítulos este año. La ficción original de Netflix, está basada en una serie de libros, escritos por Daniel Handler, bajo el seudónimo de Lemony Snicket, e ilustrada por Brett Helquist.

Por otra parte, la octava temporada de Juegos de Tronos, el buque insignia de HBO para este nuevo año, también prepara su esperado final. La serie que tiene miles de fanáticos en todo el mundo, basada en los libros de George R.R. Martin, muestra la competencia entre familias nobles de siete reinos de Westeros, cuya finalidad es ganar el control sobre el Trono de Hierro.

También es el caso de The Big Bang Theory, de la CBS, que después de doce años, emitirá esta temporada sus últimos capítulos. El actor Jim Parsons, que encarna a Sheldon Cooper, adelantó en una entrevista el final de la serie. “No hay ninguna razón negativa para dejar de hacer The Big Bang Theory. Era el momento. Hemos llegado a hacer muchas cosas. Pensamos que podríamos seguir contando historias pero parece que ya hemos roído todo ese hueso”, reconoció el artista.

Crazy Exgirlfriend, que trata de una mujer joven y exitosa impulsivamente deja a todo en la búsqueda del amor y la felicidad, del canal The CW, también dirá adiós en el 2019.

Veep, luego de parar sus filmaciones tras el cáncer de la protagonista Julia Louis-Dreyfus, regresará en breve a HBO con su séptima y última temporada. Similar situación ocurre con la quinta temporada de Jane the virgin, protagonizada por la actriz Gina Rodríguez, y que parodia las telenovelas. La comedia Unbreakable Kimmy Schmidt, de Netflix producida por Tina Fey, presentará este año la segunda parte de la cuarta temporada, que supondrá su fin.

También culminan este año, así como Shadowhunters, Transparent, Homeland, Teachers, Gotham, Orange is the new black, Zombie, Mr. Robot, The Affair, You're the worst, Broad City, entre otras.