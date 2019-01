Congelar impuesto inmobiliario o repoblar Asunción es la disyuntiva

Según datos proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Comuna capitalina, aplicar esta medida solo en la zona del Centro Histórico de la ciudad representará una privación de ingreso de G. 91.000 millones mensuales

El Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, dictaminó a favor del congelamiento impositivo en la capital, lo cual fue solicitado por el titular de la corporación, edil Nenecho Rodríguez, con vistas a revertir el progresivo despoblamiento que se sufre desde hace décadas.

El director de esta dependencia estatal, Francisco Ruiz Díaz, aclaró que para aplicarla la Intendencia debe remitir vía nota su aceptación y aprobación, para lo cual se pueden cambiar los valores fiscales por otro decreto, pero que ese paso debe darse lo antes posible , ya que, de lo contrario, se volvería impracticable si la gente empieza a pagar ese tributo.

POSTURA. El director interino de Desarrollo Urbano de la institución municipal, arquitecto Bernardo Bozzano, indicó que dejar de aplicar el incremento del 4,1% correspondiente a este año implicará dejar de recaudar cada mes en la zona céntrica la suma de G. 91.000 millones.

El profesional apuntó que la decisión final la tiene sin dudas el intendente Mario Ferreiro, lo cual, a su criterio, se podría dar la próxima semana.

Resaltó que para revertir lo relacionado al despoblamiento en el Centro Histórico se introdujeron en la Ordenanza General de Tributos, correspondiente a este 2019, una serie de incentivos para propietarios de edificios patrimoniales, para proyectos de desarrollo de viviendas en esta zona de la ciudad y también para las construcciones calificadas de sustentables. “Son incentivos interesantes que quizás no hayan tenido suficiente difusión”, dijo.

Con respecto al pedido de la presidencia del cuerpo legislativo comunal de congelar el valor del impuesto inmobiliario en la capital, el arquitecto Bozzano expresó que todo es posible, ya que la institución municipal tiene la potestad de hacer recálculos en sus liquidaciones, pero que a la fecha no existe una postura definitiva sobre este pedido.

“Como asesor debo decir que congelar el impuesto inmobiliario a todo el mundo no es conveniente ni recomendable como sí lo es tener en cuenta los incentivos que ya introducimos en la ordenanza tributaria de este año y, eventualmente, estudiar nuevos incentivos que lamentablemente no están pudiendo salir porque estamos maniatados por la Ley 881/81, que lleva casi cuarenta años de vigencia y tiene cosas desfasadas que deben actualizarse para lograr un centro donde se viva y que ya no sea un desierto que incluso da miedo ”, insistió.

No creo que un congelamiento masivo del impuesto inmobiliario logre repoblar nuestro Centro Histórico. Bernardo Bozzano, Desarrollo Urbano.