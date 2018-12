Dentro de poco más de un mes se cumplirán tres décadas de democracia continuada o la primera generación completa de paraguayos que viven bajo este régimen político, que es un medio y no un fin, dirán cuán satisfechos están con la democracia que le construyeron y en la que han vivido 30 años continuados. Coincide este momento con varios temas de la agenda autoritaria no resuelta de fondo, como el rol de los militares que luego de las intentonas insurreccionales del general Oviedo ha sufrido como institución una capitis deminutio implacable y llena de resentimiento. Ahora vuelven a estar en el ojo del debate acerca del servicio militar obligatorio donde la irracionalidad domina la discusión. Su capacidad máxima de atender a soldados es de 4.000 y caen bajo bandera anualmente más de 70.000 jóvenes de 18 años. Como no es posible meterlos a todos, se da la oportunidad de canjear por un servicio civil que no está reglado o acogerse a la objeción de conciencia. En cualquiera de estos dos últimos casos, hay que pagar una cantidad sobre la que difieren los militares y el defensor del Pueblo convertido en una autoridad recaudadora. Es como pretender meter en un autobús conducido por los militares a 200 cuando la capacidad es de 40 y cobrarles además una multa a los que no tienen lugar. Lo correcto sería sortear los 4.000 lugares y exceptuar a los 66.000 que no tienen sitio. Además, no aplicar retroactivamente ninguna norma y menos violar el derecho a poseer un pasaporte (esto solo se aplica en Corea del Norte y Cuba) y el registro de conducir que es un documento que permite trabajar a miles. Basta de confusiones, estamos hablando de la mayoría poblacional del país que parece muda e impávida ante el hecho.

Lo otro es la confusión con respecto al para qué del servicio militar. Para algunos es para que aprendan disciplina, se levanten temprano, extiendan sus sábanas, cuelguen su ropa, acaben con los motochorros, respeten a sus superiores, cosa que no lo hacen en casa, y se “hagan hombres”. Nada más lejano a lo que debe ser el servicio de un país que constitucionalmente ha renunciado a la guerra. No tenemos idea de para qué deberían ir al cuartel como el Cimefor convertido en un campamento de verano de boys scouts que luego de tres semanas en enero saldrán luego de tres periodos convertidos en oficiales de reserva listos para comandar pelotones en tiempos de combate contra los bolivianos u otros vecinos.

Recobremos al final del año algo de cordura en el debate. Seamos prácticos, no perdamos tiempo en discusiones absurdas y, por sobre todo, hagamos las cosas con el mayor de los esmeros posibles para que por los menos las sábanas que generalmente compran los reclutas luzcan pulcras luego de estiradas. Feliz año nuevo en renovados conceptos llenos de racionalidad y bajo en confusiones.