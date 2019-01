Confirman rechazo de amparo contra la EBY para dar datos

La garantía constitucional fue promovida por el periodista Óscar Gabin Lovera, bajo patrocinio de abogado, en contra de la citada binacional, para que entregue la información pública.

Se quiere acceder a una nota del Ministerio del Interior donde se solicita la compra de motocicletas marca Honda, con sus repuestos, para la Agrupación Motorizada de la Policía. Dice que el convenio entre la EBY y la secretaría de Estado es establecer las condiciones legales para adquirir 100 motocicletas para el grupo Lince.

En principio, el 8 de enero pasado, el juez de Garantías de feria Miguel Tadeo Fernández rechazó el amparo que se promovió y dispuso el archivamiento del pedido de información.

Esta resolución fue apelada por el amparista ante el Tribunal de Apelación de feria. Ahora, los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Bibiana Benítez Faria y Carlos Escobar, en forma unánime, ratificaron la resolución.

APELACIÓN. Lovera había argumentado que el juez considera erróneamente que la EBY ya respondió la solicitud de “información pública”, pues la institución remitió solo un relatorio de las acciones realizadas, luego de la nota del Ministerio del Interior, no así la información requerida.

Sostiene que no existe un impedimento legal para que Yacyretá no entregue lo requerido y la información no es considerada de carácter reservado. Con ello, pide que se admita el amparo.

Según el juez, Yacyretá ya informó sobre el contenido de la comunicación con el Ministerio del Interior y con ello ya cumplió lo requerido por el amparista.

El abogado Marcelo Codas, por la entidad, sostuvo que se informó todo con respecto a la adquisición de las motos para el Ministerio del Interior, por lo que cumplió con la ley de acceso a la información. Pide rechazar el pedido.

Los camaristas apuntan que el amparo requería conocer los alcances y los detalles expresados en ese documento.

Alegan que esto fue observado por Yacyretá, por lo que con ello cumplió con la ley. Remarca que en el amparo se pidió la presentación material del documento, que es una cosa distinta de lo que se pidió en principio.

Con ello, votan por el rechazo del amparo.