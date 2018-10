Confirman a Lorena Ledesma para seguir investigando operativo Berilo

El pasado 12 de setiembre, la fiscala fue recusada por Enrique Villagra, abogado del suboficial Alcides Villagra Giménez y de otros tres uniformados procesados.

El letrado había manifestado en aquella ocasión que Ledesma no respetó las garantías procesales y el derecho a la defensa de sus clientes.

Villagra había cuestionado que Ledesma haya emitido orden de captura sin haber llamado a Alcides Villagra a una declaración indagatoria.

Para el abogado, la fiscala había actuado de mala fe al no dar cumplimiento al principio de objetividad que rige para los representantes del Ministerio Público.

El caso

Siete policías fueron imputados por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y frustración de la persecución penal, por haber presuntamente liberado al supuesto secretario de Reinaldo Cabaña, alias Cucho, quien transportaba USD 190.000.

Se trata del comisario Celso Diosnel Ortega Aguilera, ex director de Policía de Caaguazú; el subcomisario Nelson Darío Barrios, ex jefe de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de Caaguazú, y los suboficiales Cristhian Vázquez, Melchor Cabrera, Alcides Villagra, Wilder Amarilla y la oficial 1° Selva María Chamorro, ex jefa de la Comisaría 8ª de Nueva Londres. Todos ellos cuentan con prisión preventiva.