Confirman ante fiscala fuerte vínculo de HC con Messer

Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente de la República Horacio Cartes, se presentó ayer ante la fiscala Liliana Alcaraz para una ampliación de su declaración indagatoria y confirmó el estrecho vínculo que une a su primo con Darío Messer, prófugo de la Justicia y buscado por lavado de dinero.

Jiménez, quien está imputado por lavado de dinero y asociación criminal en esta causa, estuvo dando información por más de dos horas en la oficina de la fiscala Alcaraz, en donde brindó datos de las vinculaciones empresariales de Messer y las amistades del hombre en nuestro país. “Una de las personas con la que se llegó a relacionar el señor Darío fue con el ex presidente de la República. El señor Juan Pablo dijo que lo llevó alguna vez (a Messer) a la casa del señor Horacio”, manifestó la agente del Ministerio Público, quien aclaró que todavía no llegaron a la conclusión de cuál era la naturaleza del vínculo del ex mandatario con el prófugo.

La reunión que se llevó a cabo en la casa del ex mandatario habría sido un poco antes que empiece el mandato, explicó la fiscala Alcaraz.

Afirmó, además, que los datos proporcionados en la declaración aún no son determinantes para una eventual imputación a Cartes.

Juan Pablo Jiménez se presentó bien temprano ayer en la unidad de Delitos Económicos junto a Ilan Grinspun, que también está imputado en esta causa.

Grinspun trabajaba para Darío Messer como administrador de sus empresas.

El hombre se presentó junto a Jiménez Viveros en la casa central del Banco Nacional de Fomento, el pasado mes de mayo, para tratar de retirar la suma de G. 2.000 millones de una cuenta que estaba a nombre de Messer.

Sobre este punto, el abogado de ambos, Carlos Airaldi, explicó que hubo un malentendido sobre este caso. “Realmente lo que ellos vinieron a hacer es pagar obligaciones de las empresas. El señor Darío (Messer) ya estaba prófugo en ese momento y ellos tenían solo dos cheques firmados por él y había obligaciones que ya eran de días pasados”, comenzó diciendo. “Lo que ellos pidieron al banco es si podían pagar esa cuenta en guaraníes a la empresa Desarrollo y Pastura y el banco les dijo que no. Les ofreció llevar el efectivo y ellos no quisieron llevar el efectivo y por eso no se llegó a realizar esa operación”, explicó el abogado.