Conductor debe rendirle al patrón y a dueño del móvil

"El que trabaja solo como conductor de taxi debe generar dinero para tres personas: para él mismo, el patrón (permisionario) y el dueño del móvil, si es que el jefe alquila para que su vehículo esté en el lugar. El permisionario de la parada, sin hacer nada, saca por cada móvil G. 100.000 por día, en concepto de alquiler de espacio a los otros taxistas", comenta como testimonio un ex chofer de taxi, en zona de Trinidad, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Los trabajadores que no cuentan con móvil propio, como fue su caso, deben distribuir la ganancia 50% con el dueño de taxi (G. 400 mil por día, en promedio).

El requisito en cada jornada es además entregar el vehículo con tanque lleno de combustible, pagar por el lavado del móvil (G. 10.000) y a la persona que avisa cuando aparece un cliente (G.10.000), conocido como campana, menciona el hombre.

En algunos casos los choferes también sufren maltrato por parte de los patrones. “No todos los días se logra una buena recaudación. Con mi ex jefe en ese sentido no llegué a tener problemas, pero recuerdo que había otros patrones que reclamaban, de muy mala manera, cuando no rendían lo suficiente sus choferes preguntando por ejemplo si se quedaron dormidos o cuál es el motivo de realizar tan pocos viajes durante toda la jornada”, relata.

En la semana entrante se cumple el plazo de pedido de informe que solicita la Junta Municipal de Asunción sobre cuestiones como: quiénes son los propietarios reales de las paradas de taxis, cuánto cobran a cada taxista por el usufructo de las paradas, cantidad de espacios habilitados para el rubro, montos abonados por la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y el detalle de los mismos. También cuál es el mecanismo de una persona interesada que tiene vehículo y que desea tener una parada.

Por su parte, el presidente de APTA Arístides Morales, en comunicación con Última Hora, solo se limitó a manifestar que trabaja en un plan de regulación.