Condena a uno y juicio oral a otro en caso compranotas

En la preliminar, donde participó la fiscala Teresa Sosa, fue condenado a dos años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la pena, Víctor David Oviedo Arce, quien reconoció los hechos y pidió el procedimiento abreviado.

Como reglas en la suspensión de la ejecución de la condena, tiene prohibido salir del país, comparecer en forma mensual ante el Juzgado, y donar G. 400.000 por 24 meses a la Fundación Asoleu.

Sobre Leonard Chun Wang, su causa fue elevada a juicio oral. Está acusado por los presuntos delitos de producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba.

En el caso está prófuga María Belén Whittingslow quien solicitó refugio en el Uruguay. Había denunciado por supuesto acoso a Cristian Kriskovich, ex profesor suyo en la UCA. No obstante, la denuncia de la joven fue desestimada, y el fallo no fue apelado, con lo que el denunciado accionó civilmente en su contra.