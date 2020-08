Conciertos con guaranias y canciones de Los Beatles

En la fecha, dos orquestas ofrecen conciertos sinfónicos a través de Facebook y la tevé estatal.

Por un lado, hoy, desde las 10:30, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), dirigida por el Maestro Luis Szarán presenta el programa Beatles Sinfónico con una selección de temas de la aclamada banda de rock inglesa.

La transmisión se realiza a través de la página de Facebook de la OSCA, la SFA (Sociedad Filarmónica de Asunción) y las redes sociales de la DGCT (Dirección General de Cultura y Turismo).

El repertorio incluye Beatles Suite, Hello, Goodbye, And I Love Her, A Hard Day’s Night, The Long and Winding Road, When I’m Sixty Four, Something y Yesterday. También Good-Night, Here, There and Everywhere, Oh! Darling y Golden-Slumbers/Carry That Weight/The End.

En esta ocasión se contará con la participación especial de los solistas Agustina Salas, Freddy Almirón y Gustavo Luque, con la orquestación de Saúl Gaona.

Los conciertos del ciclo OSCA Digital están organizados por la Sociedad Filarmónica de Asunción, la Dirección General de Cultura y Turismo con los auspicios de la Fundación Itaú.

Guaranias. Por otro lado, a las 21:00, como culminación de la Semana de la Guarania, la Banda de la Policía Nacional ofrecerá un concierto con canciones del maestro José Asunción Flores y otros compositores. La transmisión será por Paraguay TV y por el Facebook de la Secretaría Nacional de Cultura.

El repertorio de hoy incluye India, Cholí, Panambí Vera, de José Asunción Flores, Yvaga rapé de Julio Escobeiro, Nde po’a Jeguakarã de Luis Cañete y Che trompo arasá de Herminio Giménez. También se escucharán Ma’erãpa Reikuaase, Mborayhu asy, Soy de la Chacarita, entre otros.

La Banda de Músicos de la Policía Nacional fue fundada en el año 1912 por los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Dentice.