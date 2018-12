Conciertos de flauta de pico y de piano

El concierto tiene por título Un paseo del siglo XVI al XX, en el que se rinde homenaje al flautista holandés Frans Bruggen (1934-2014).

El programa incluye obras de Jacob Van Eyck, Jvan Noordt, Michael Praetorius, Georg Phillipe Telemann, Louis Andriessen y Malcolm Arnold.

El cuarteto está integrado por Luis Fabián Vera Resquín, Álvaro Morel, Melba Lugo, Maximiliano Martínez, en flautas de pico.

Para continuar las actividades en Drácena, mañana, a las 22.30, tiene lugar el Ciclo de Jazz de Drácena, como cada miércoles.

Este mes se cuenta con la participación de la contrabajista y reconocida instrumentista Paula Rodríguez.

recital de piano. Por otro lado, un recital lírico y popular tiene lugar hoy, a las 20.00, en el salón de los espejos del Unión Club (Palma entre Ayolas y O’Leary), con entrada libre y gratuita.

Adelina Pando (soprano), Yerutí Rojas (guitarrista), Emilio José Bareiro (guitarrista), Pedro Valle (pianista) y Alan Zárate (bajista) ofrecen un variado repertorio.

El programa incluye la interpretación de canciones como Bésame mucho; Sunny, de mí enamorate; El día que me quieras, que forman parte de la música romántica internacional. Además, se escuchará Sure on this shinnin night, Mi tradi quell’alma ingrata, que son parte de la música clásica del canto lírico, y las zarzuelas y flamenco españoles, La petenera, Sevillanas, Murmullos del sol. También se escucharán Causa ne ñaña, Cerro Corá, Buscándote, Galopera, entre otras del folclore nacional.