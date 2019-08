Concierto de piano de la mano de la argentina Nélida Sánchez

La artista invitada presentará en su repertorio el estreno de Poema (Saúl Cosentino), Sonate 5 Tetralogy of Nature (Sergio René Martínez), 4 Variations on an essential theme (primera audición en Paraguay): Minerals notes, Rhythmic of the Wild Nature, Rithmic of the Planetary Forestry y Conclusion: Water of Life (Sergio René Martínez).

Además de Sonata op. 27 Nº 2, Quasi una fantasía: Adagio, Allegretto, Presto agitato (Beethoven) e Invierno porteño y Chau París (Astor Piazzolla).

Nélida Sánchez realizó sus estudios musicales en el Instituto Santa Ana, bajo la dirección pianística del maestro Aldo Romaniello, obteniendo medalla de oro. Es egresada del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, con el título de profesora superior de música especializada en piano. También posee la licenciatura en Música –especialidad piano–, título otorgado por el Instituto Nacional Superior de las Artes (IUNA). Desarrolla una amplia actividad docente y actúa en varios países.