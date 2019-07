Concierto de órgano y coro con músico del Vaticano

El encuentro musical cuenta con la participación especial del maestro Sergio Militello, organista de las celebraciones cotidianas del papa Francisco en el Vaticano. Igualmente se suman la Schola Cantorum de la Arquidiócesis con la dirección del maestro Enrique Alfonso, y el organista titular de la Catedral, Miguel Ángel Santacruz.

El programa incluye la interpretación de Marche Pontificale, Ave María, Offertoire pour Grand Orgue, Marche Solennelle de Procession, en solo de órgano, a cargo de Sergio Militello.

Además, la Schola Cantarum, bajo la dirección de Enrique Alfonso y Miguel Santacruz al órgano, interpretan Cantique de Jean Racine, Op. 11 de Gabriel Fauré (1845-1960), Misericordias Domini (Henrik Jan Botor/ 1960), Pacem in Terris (Marco Frasina 1954), y Laude Dominum, con la soprano solista Macarena Molinas. También suenan Yoy soy el pan de vida, y For the beauty of the earth A Choral Amen, de Suzanne Toolan y John Rutter, respectivamente.

Finalmente, será el turno de Pange linga (Canto llano y versos de órgano), interpretado a dos órganos y coro para cerrar el concierto en el gran templo de la Catedral.

INVITADO. Sergio Militello, nació en 1968 y es considerado uno de los mejores e intérpretes del panorama internacional. Se lo describe como un músico versátil, (concertista, compositor, director de orquesta y coro).

El maestro es autor de música coral, organística, de cámara y orquestal. Sus composiciones se ejecutan en Italia, así como en otros países de Europa.

Además, Militello fue Maestro de Capilla y Organista titular de la Catedral de Florencia del 2009 al 2012, y actualmente dicta clases magistrales alrededor del mundo.