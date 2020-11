Concierto íntimo con Gloria del Paraguay en la Manzana

Gloria Criscione Pineda, conocida como Gloria del Paraguay, presenta el disco número 37 de su carrera. Se trata del cedé titulado Padre Nuestro, y, además, en esta oportunidad debuta como productora musical de los álbumes de Rosi Virgili y Jorge Galeano.

“Amo el arte, amo la música, es lo que me hace llegar al infinito. No existe ningún vehículo que pueda llegar a hacer una vivencia total como el arte, y en especial, la música”, expresa Gloria Criscione.

OTROS DISCOS. Del mismo modo, la sicóloga y docente universitaria Rosa Virgili presenta su disco doble Un poco de mi alma, compuesto por canciones como A mi manera, Core’ngrato, Adaggio, Chitarra Romana, entre otras.

“Gloria me apoyó, confió, me acompañó, me corrigió y alentó siempre. A ella le estoy agradecida por cumplir este sueño”, indica la artista.

Por otro lado, el cantante Jorge Galeano presenta su álbum debut Mi canto al verdadero amor. De esta manera, inicia una etapa de grabaciones para dejar sentado el talento recibido de Dios “para conmover corazones en distintos ámbitos”, señala.

LANZAMIENTOS. En el marco del concierto, también en la Manzana, el periodista y escritor Jorge Coronel presenta su libro de poemas Coronamores – Amores que nacen, mueren y matan en cuarentena.

Asimismo, el escritor Luis Agüero Wagner lanza su obra El caso del senador Huey Long. El libro explora detalles del caso del senador norteamericano que denunció causas ocultas de la Guerra del Chaco para terminar después misteriosamente asesinado cuando se iniciaban las negociaciones de paz.