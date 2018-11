Concierto Amazing Grace de Aretha Franklin llegará a la pantalla grande

Al cantar canciones de gospel como What a Friend We Have in Jesus, Climbing Higher Mountains y una versión de 11 minutos de Amazing Grace, Franklin llevó a los feligreses e invitados (incluido el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger) a ovacionarla de pie.

Pero Franklin se mantiene quieta y dice poco durante la película de 90 minutos. “Es un servicio religioso. Es básicamente nuestra tía cantando”, dijo a Reuters Televisión Sabrina Owens, sobrina de Franklin y supervisora de su patrimonio.

El servicio fue editado como un álbum en 1972, convirtiéndose en un éxito de ventas para Franklin. Pero la película languideció durante años debido a problemas con la sincronización de las imágenes y el audio.

Los avances tecnológicos hicieron posible solucionar ese problema y el productor Alan Elliott, quien asumió el proyecto hace unos 10 años, obtuvo un acuerdo con el patrimonio de Franklin luego de la muerte de la cantante en agosto para estrenar finalmente la película.

Owens dijo que Elliott le contó sobre la película hace unos tres años. “Nunca había escuchado sobre eso y él me envió el enlace, y yo dije, ‘¡Oh, wow! Esto es realmente bueno’”.

Amazing Grace fue estrenada el lunes en Nueva York y recibió buenas críticas. La película tendrá una proyección limitada en la ciudad y en Los Ángeles a fines de noviembre y principios de diciembre, lo que le permitiría competir en la temporada de premios de Hollywood.