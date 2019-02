La ex madrastra del niño de 12 años, supuesta víctima de abuso sexual , rompió el silencio y comentó que el comunicador Édgar Américo Chilavert, crítico al Gobierno municipal de Alejandro Urbieta , cayó en una trampa orquestada supuestamente por su ex concubino y el mencionado jefe comunal, para que esté en prisión.

Narró que durante el tiempo del supuesto hecho, en el año 2017, el niño vivía con su madre en una comunidad denominada Paso Horqueta, durante la estadía de su padre en la cárcel de Concepción, y que recién en diciembre del mismo año volvió a Concepción tras la liberación de su padre.

Nota relacionada: Detienen a comunicador de Concepción tras denuncia de abuso

Explicó que en enero de 2018, el niño tuvo su primer celular producto de una permuta hecha con su primo que vino del Chaco y que, en febrero de ese año, ella le creo su cuenta en la red social Facebook. Indicó que, en abril del mismo año, su hermana de Asunción vino para las elecciones generales y le regaló una tableta.

Remarcó que ella escuchó conversaciones de su ex concubino con el intendente Alejandro Urbieta hablando de "planes".

Lee más: Comunicador denunciado por abuso es recluido en cárcel regional

“Yo le pregunté y me contestó que tenían dos planes contra Chilavert, porque atacaba mucho la administración municipal, y que uno era matarlo y el otro era una sorpresa”, comentó.

Explicó que su ex concubino se contactó con sus hermanos que viven en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para el primer plan, que era asesinarlo, pero supuestamente se filtró y por eso trabajaron por el segundo plan. “Va a ser algo que va a dar que hablar, me dijo mi ex concubino”, indicó la mujer.

Te puede interesar: Decretan prisión para comunicador sospechoso de abuso sexual en niños

Destacó que desde ese momento no cesaban las reuniones y que una camioneta negra iba a buscar a padre e hijo. "A la noche salía y me decía que iban de reunión con el intendente”, explicó.

La mujer pidió garantías y confesó todo esto a la Fiscalía, en espera de que se haga Justicia.

“Él es víctima de una trampa y mi ex concubino usó a su hijo. Yo también tengo hijos y no quisiera que esto ocurriera, por eso decidí denunciarlo”, destacó.

Nota relacionada: Intendente de Concepción niega persecución a comunicador

Sus declaraciones ya obran en la Fiscalía de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, a cargo de la fiscala Carina Sánchez.

La mujer entregó al Ministerio Público celulares y chips que, según asegura, contienen evidencias que confirman sus declaraciones.

Versión del intendente de Concepción

Por su parte, el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, negó la acusación en su contra y afirmó que todo se trata de un montaje en su contra.

"Es una gran mentira, está a cargo de la Fiscalía la investigación. Hay mucha gente que no se anima a denunciar estos casos, creo que no es el único caso, hay otro que presentó otra denuncia (contra el comunicador). Está bien que piensen como políticos ellos y que me quieran inculpar a mí, bueno, un caso, pero, ¿el otro caso?", manifestó.

Comentó que el otro caso de supuesta denuncia de abuso sexual contra el comunicador Édgar Chilavert también fue presentado ante las autoridades.

"Ese tipo (Édgar Chilavert) es peligrosísimo, está montando su defensa con base en que supuestamente es un montaje todo esto, esto es la lucha mediática. En Concepción hay una guerra mediática, política y jurídica, de un sector político contra el intendente", concluyó.

El caso

El comunicador Édgar Américo Chilavert fue detenido en octubre del año pasado acusado por supuesto abuso sexual de un adolescente.

Fue imputado y procesado y guarda reclusión en la cárcel de Emboscada. Las evidencias demostradas son mensajes de texto de Facebook, que, según los peritos, fueron montados.

Fue el principal crítico en su programa radial (Radio Aquidabán FM) contra la administración del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, quien soporta más de 116 días de movilización ciudadana en su contra.