El hombre comentó que estaba de camino a su vivienda, a bordo de su motocicleta, después de una de las manifestaciones contra el jefe comunal, que se realizan desde hace tres semanas, cuando lo interceptaron cuatro hombres a bordo de un vehículo de color gris, antiguo, cuya marca no logró identificar, sin chapa, y de una motocicleta.

“Frené y detrás ya vinieron dos personas en moto. Se bajaron, me agarraron y me metieron a la fuerza en el auto. Me llevaron a un lugar oscuro y me empezaron a torturar”, contó quebrantado.

Detalló que primero lo torturaron psicológicamente. Uno de los desconocidos tenía un arma de fuego con la que lo apuntaba todo el tiempo e incluso llegó a golpearlo. Decían que lo iban a violar y se reían. “De todo me dijeron”, expresó.

“La verdad que fue una noche de terror”, lamentó. Los atacantes hablan en castellano y guaraní, pero a ninguno logró verle el rostro. Además, le advertían que no los mire.

“Pensé que me iban a matar porque era un lugar oscuro, donde nadie te va a ver ni a sospechar nada”, explicó sobre cómo se sintió en ese momento, informó en una entrevista con el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros.

Antes de irse, siempre burlándose y riendo de él, los desconocidos le dijeron que ya no querían verlo en las manifestaciones que se realizan cada noche contra Alejandro Urbieta.

La víctima informó que su abogado ya está preparando la denuncia que presentarán ante el Ministerio Público y anunció que pese a este amedrentamiento no cesará su lucha. “Tengo miedo, pero esto no me va a hacer desistir”, señaló.

Cierre de rutas

Al conocerse el supuesto caso de rapto, pobladores de Concepción cerraron el paso en la ruta que une su localidad con Pozo Colorado y realizan cortes intermitentes cada media hora.

manifestación concepción Los pobladores cerraron la ruta Concepción-Pozo Colorado. Justiniano Riveros

Advierten que la medida de fuerza seguirá hasta que renuncie el intendente y hasta que la Fiscalía esclarezca lo que ocurrió con el poblador y dé con los autores del hecho.

El tenso clima político en Concepción ha derivado en diferentes casos de violencia que se han registrado especialmente en las manifestaciones que se realizan todos los días en la ciudad.